¡De película! Adamari López y Toni Costa sorprenden con su posado más romántico La copresentadora de Un nuevo día (Telemundo) y el bailarín español deleitaron a sus fans con las instantáneas más románticas y bellas que se recuerdan de la pareja en años. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace varios días que Adamari López y Toni Costa se escaparon a la paradisíaca isla de Barbados para celebrar su octavo aniversario como pareja. La presentadora puertorriqueña y el bailarín español estuvieron publicando a través de sus redes diferentes fotos de su romántico fin de semana solo para dos; sin embargo, los tortolitos se resistían a publicar algunas de las imágenes más especiales –y sensuales– que se tomaron durante su estancia en la isla caribeña. Hasta este jueves que tanto Adamari como Toni deleitaron a sus fans con las instantáneas más románticas y bellas que se recuerdan de la pareja en años. La primera en dar un aperitivo a sus casi 5 millones de seguidores de Instagram de la sesión de fotos que protagonizaron en Barbados fue la copresentadora de Un nuevo día (Telemundo). "Que rico la pasamos en nuestro aniversario cariño. Que sigamos celebrando y enamorándonos todos los días", escribió la mamá de Alaïa junto a una foto en la que aparece recostada en traje de baño sobre la arena de una paradisíaca playa de Barbados en una posa muy sensual mientras su futuro esposo, quien también está recostado sobre la arena, la abraza por detrás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El bailarín español no se quiso quedar atrás y también compartió en su cuenta de Instagram una segunda instantánea en la que la pareja regala nuevamente a sus seguidores un posado de película con las cristalinas aguas del mar de Barbados como fondo. "Hasta el fin del mundo bailando contigo cariño. Que bien la pasamos en nuestro viaje de 8ª aniversario juntos. Te amo", escribió Toni en el pie de foto. Cercanos, cómplices y sobre todo enamorados, muy enamorados. Adamari y Toni son la viva estampa de la felicidad en estas imágenes que han querido regalar a sus fans y en las que una vez más demuestran con su ejemplo que la media naranja sí existe. ¡Qué viva el amor! Advertisement

