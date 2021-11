"Os quiero". Adamari López y Toni Costa se intercambian emotivos mensajes tras su baile en Así se baila La conductora dedicó este lunes unas palabras de agradecimiento al padre de su hija a través de las redes sociales y el bailarín español no tardó en responderle: "Os quiero". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A medio año del anuncio de su sorpresiva separación como pareja, Adamari López y Toni Costa dieron el domingo una valiosa lección a todos al volver a bailar juntos en el prime time de la televisión hispana, esta vez en compañía de su hija Alaïa, de 6 años. "Yo creo que lo que estamos buscando es que ella esté muy bien y que siempre nos vea como papás que estamos presentes velando por su bienestar. Y nuestras vidas irán por separado, las nuestras, pero lo que tiene que ver con Alaïa siempre seguiremos como terminó el baile: caminando juntitos de la mano", compartió la conductora de origen puertorriqueño en su programa hoy Día (Telemundo). Pasada la euforia inicial, la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor acudió este lunes a las redes sociales para dedicar unas emotivas palabras de agradecimiento a su expareja por haber hecho posible este momento tan especial. "Gracias Toni por juntos seguir creando memorias para nuestra hija que estoy segura atesorará toda la vida. Ensayamos, montaste el baile, creaste el concepto, cuidaste todos los detalles, sin duda eres un excelente bailarín y profesional", escribió la carismática conductora. Adamari López Adamari López, Toni Costa y su hija Alaia | Credit: Cortesía Telemundo; Fotógrafo Alexander Tamargo "Me ilusionó mucho bailar con Alaïa y ver cuánto lo disfrutó ella también. Espero que les haya gustado tanto como nosotros", agregó la también jueza de Así se baila (Telemundo). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Siempre activo en las redes sociales, la reacción del bailarín no se hizo esperar. "Cuando las cosas se hacen con el corazón el resultado es este. Gracias por la oportunidad y hacer esto posible, sin duda alguna como dices nuestra hija siempre tendrá este recuerdo y es algo maravilloso que haya ocurrido", comenzó compartiendo Toni. Adamari López Credit: Instagram El también coreógrafo e instructor de Zumba no dudó en felicitar a su expareja y madre de su hija por el excelente desempeño que tuvo sobre la pista de baile. "Nuestra hija está feliz, gracias, os quiero", concluyó su mensaje.

