¡Adamari López y Toni Costa reaparecen juntos en Halloween! Trick-or-treating junto a Alaïa, la familia al completo disfrutó unida de esta divertida jornada. ¡Mira las fotos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los fans de Adamari López y Toni Costa tuvieron un motivo de alegría el domingo al ver reunidos una vez más a los papás de Alaïa, esta vez con ocasión de la festividad de Halloween, mientras paseaban trick-or-treating en una divertida jornada en la que la hija de la televisiva pareja recogió dulces junto a sus amiguitos. El bailarín español, coordinando disfraz con el de su pequeña princesa, aparecía más serio y formal de lo normal, acompañando al aluvión de gente junto a los que marchaban en esta fiesta típica norteamericana, como manda la tradición, de casa en casa. Ada compartió el momento en sus historias con total naturalidad, cómo acompañó a su hija y a su ex la festiva tarde del domingo, algo que reposteó la periodista Mandy Fridmann con el titular: "La familia lo primero. Los papás de Alaïa". Toni Costa Alaïa Halloween Credit: IG Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Toni no dudó en compartir el mensaje de la periodista para desalentar quizá los inevitables rumores de que existiera la posibilidad de que la pareja se estuviera dando una nueva oportunidad en el amor. Alaïa Halloween Credit: IG Adamari López Alaïa Halloween Credit: IG Adamari López Un fin de semana importante para Adamari López, quien además celebró que en su cuenta de Instagram ya sobrepasa los 6 millones de seguidores, algo que reafirma que la figura de la actriz y conductora cobra aún más peso en el panorama de los influencers, mientras que continúa bajando en la báscula con una nueva figura de infarto. Adamari López Toni Costa Alaïa Halloween 2021 Credit: IG Adamari López Los fans de la familia Costa-López continúan soñando con la reconciliación de los papás de Alaïa, algo que de momento no ha sucedido y que quizá no sucederá. Pero, como suele decirse, soñar es gratis y los seguidores de la pareja disfrutaran sin duda de esta nueva aparición juntos que confirma la sensatez con la que dejan a un lado sus diferencias por el bien de su hija. ¡Bravo!

