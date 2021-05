Los mensajes de la familia de Toni Costa tras el anuncio de su separación La madre del bailarín español no tardó en comentar tanto la publicación de Adamari como la de su hijo. La hermana de Toni también envió un amoroso mensaje al bailarín. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Adamari López y Toni Costa acapararon ayer los titulares de los principales medios de comunicación con el inesperado anuncio de su separación tras casi 10 años de unión y una hija en común. Mientras que la presentadora puertorriqueña dio a conocer la sorpresiva noticia a través de una grabación en video que compartió en Instagram, el bailarín optó por difundir un comunicado por escrito en el que señala que ambos están "temporalmente separados". Las reacciones de la comunidad artística no se hicieron esperar. Numerosos famosos como Rashel Díaz, Sherlyn y Jorge Bernal, entre otros, mostraron su apoyo público a la expareja con mensajes de cariño y fuerza en estos difíciles momentos que están viviendo. Pero no solo las celebridades les enviaron muestras de afecto de manera pública. Entre los miles de comentarios que inundaron los comunicados que compartieron Adamari y Toni en Instagram se encuentran los publicados por la madre y la hermana de Costa. Ambas comentaron la publicación del bailarín con un amoroso mensaje. "Te amo mi hijo", escribió su madre Carmen. Adamari Credit: Instagram Mientras que su hermana comentó: "Te quiero hasta el infinito y más allá". Adamari Credit: Instagram La suegra de Adamari también dejó un mensaje en la publicación de la presentadora. "Amén", se limitó a escribir frente las palabras que compartió Adamari en la grabación en video que publicó en Instagram para dar a conocer la noticia de su separación. Adamari Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe mencionar que hace poco más de una semana con motivo de su cumpleaños número 50, Carmen dedicó unas emotivas palabras a la conductora a través de Instagram. "Hoy quiero felicitar a una mujer luchadora, trabajadora y de buen corazón. La madre de mi nieta Alaïa. Felicidades y quiero que sigas tan preciosa otros 50 años más. Que pases un día maravilloso con el fin de semana de celebraciones. Un abrazo y que seas siempre feliz", fueron las palabras que compartió poco antes de salir a la luz pública la separación. "Te quiero mi Carmen. Mil gracias y un abrazo gigante", no tardó en responderle Adamari.

