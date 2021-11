El emotivo e inspirador mensaje que 'escondía' el número de baile de Adamari López y Toni Costa La conductora puertorriqueña y el bailarín español dejaron el pasado domingo el alma sobre la pista de Así se baila (Telemundo) con una estudiada coreografía dividida en tres partes en la que todo tenía su porqué. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López y Toni Costa Adamari López y Toni Costa en Así se baila | Credit: Telemundo; Fotógrafo Alexander Tamargo "Espectacular", "demasiado hermoso", "lo mejor de la noche"… Adamari López y Toni Costa cautivaron al público con el emotivo número de baile que protagonizaron el pasado domingo en Así se baila (Telemundo) y que tuvo como sorpresa final la participación de su hija Alaïa. Durante los 2 minutos y medio que duró su presentación, la carismática conductora puertorriqueña y el bailarín español dejaron el alma sobre la pista de baile con una estudiada coreografía dividida en tres partes bien diferenciadas en la que todo tenía su explicación detrás. Así lo interpretó el juez de la competencia de baile, Cristián de la Fuente, quien hizo un minucioso análisis ante las cámaras del programa hoy Día (Telemundo) de todo lo que 'escondía' el número de baile. "Es un baile muy lindo dividido en tres etapas con 3 géneros: en el primero, el ruedo, en donde se conquistaron; el segundo el amor y el tercero Alaïa, que es una historia hermosa en donde además terminó de una forma muy linda: los tres tomados de la mano caminando hacia adelante y creo que eso es en una forma metafórica en cómo ustedes ven la vida, que son los tres de la mano caminando siempre hacia adelante", detalló con acierto el galán de origen chileno. Adamari López y Toni Costa Adamari López y Toni Costa en Así se baila | Credit: Cortesía Telemundo; Fotógrafo Alexander Tamargo Ese justamente era el inspirador mensaje que quería transmitir la expareja con su baile. Así lo corroboró un día después la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Amigas y rivales, Gata salvaje y Bajo las riendas del amor a través de su programa hoy Día (Telemundo). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo creo que lo que estamos buscando es que ella esté muy bien y que siempre nos vea como papás que estamos presentes velando por su bienestar. Nuestras vidas irán por separado, las nuestras, pero lo que tiene que ver con Alaïa siempre seguiremos como terminó el baile: caminando juntitos de la mano", explicó Adamari, quien supera los 6 millones de seguidores en Instagram.

