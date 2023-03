La simpática coreografía con la que Adamari López, Toni Costa y su hija sorprendieron en el cumpleaños de Alaïa La conductora y el bailarín protagonizaron junto a la cumpleañera un momento de lo más especial que demuestra una vez más la excelente relación que sigue existiendo entre ambos, ahora únicamente como papás de Alaïa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Toni Costa, Adamari López y su hija Alaïa | Credit: Instagram Adamari López Si algo ha caracterizado la separación de Adamari López y Toni Costa ha sido la madurez con la que han afrontado todo el proceso. La conductora puertorriqueña y el bailarín español han demostrado ser dos personas muy maduras que han sabido dejar a un lado las diferencias que pudieran tener para velar por el bienestar de su hija Alaïa. Así volvió a quedar patente el pasado sábado durante la fiesta de cumpleaños número 8 del fruto de su amor, donde ambos se dejaron ver juntos como la familia que siguen formando. "Alaïa estaba feliz y deseosa de que llegara este día. Finalmente pudimos venir y hacerle esta fiesta de cumpleaños especial con el tema de Merlina de Wednesday, esta serie que parece ser que todo el mundo está viendo", compartió Adamari a través de su página de Facebook. Adamari López Adamari López y su hija en el cumpleaños de Alaïa | Credit: Instagram Adamari López La interacción entre Adamari y Toni en la fiesta no se limitó a posar únicamente para las fotos en compañía de la cumpleañera. Adamari Adamari López y Toni Costa celebran el cumpleaños de su hija | Credit: Cynthia Torres La conductora y el también instructor de Zumba protagonizaron varios momentos especiales durante la celebración junto a la pequeña de 8 años que prueban la excelente relación, ahora de amistad, que continúa existiendo entre ambos. Los orgullosos papás de Alaïa hicieron juntos una divertida coreografía en compañía de la cumpleañera inspirada en la temática de la fiesta que hizo las delicias de sus seguidores. La propia Adamari fue la encargada de compartir el simpático momento este domingo a través de su perfil de Instagram, donde está a punto de alcanzar los 8 millones y medio de seguidores. "Nos lo había mandado la chica que nos ayuda en las redes sociales para que lo hiciéramos. Como papá es el que sabe hacer coreografía se lo mandé yo y esa mañana allí mismo estuvimos ensayándolo hasta que nos salió porque no son cosas difíciles", explicó este lunes la presentadora en su programa Hoy Día (Telemundo). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El simpático momento entre Adamari, Toni y su hija generó un sinfín de reacciones en las redes sociales. Todas positivas. "Esto es lo que en verdad es importante: la unión familiar, la felicidad de Alaïa y el crear memorias porque pese a todo ellos siempre serán una linda familia", se puede leer entre los miles de comentarios que no tardaron en invadir la publicación.

