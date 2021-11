"No me desees eso". Lo que no se vio del esperado reencuentro entre Adamari López y Toni Costa La conductora compartió un video a través de su página de Facebook en el que recoge los detalles del simpático momento que vivió el pasado fin de semana con el padre de su hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari Toni Costa, Adamari López y su hija Alaïa | Credit: Instagram Alaïa Adamari López y su expareja Toni Costa volvieron a acaparar recientemente los titulares de los principales medios de comunicación de espectáculos tras dejarse ver el pasado fin de semana de nuevo juntos con motivo de la festividad de Halloween a 5 meses de su inesperada separación. Aunque tanto la carismática presentadora puertorriqueña como el bailarín español compartieron a través de las redes sociales algunas imágenes de la divertida jornada que disfrutaron en familia junto a su hija Alaïa, de 6 años, no fue hasta este lunes cuando trascendieron los detalles de la misma gracias al video que publicó Adamari por medio de su página de Facebook. En la grabación se puede apreciar la química y el buen rollo que sigue existiendo entre la jueza de Así se baila (Telemundo) y el instructor de Zumba, para quienes lo más importante es el bienestar del fruto de su amor, como ambos se encargaron de dejar claro desde un inicio. "Aquí vamos a celebrarlo con Alaïa, fecha para buscar dulcesitos con los niños, compartir. Ella decidió que nosotros nos disfrazáramos de ninja, ella escogió los disfraces…", contó Adamari. López y Costa protagonizaron un momento de lo más simpático con la divertida conversación que mantuvieron durante el paseo a raíz de las clases de taekwondo que está tomando Toni. Adamari Toni Costa y Adamari López | Credit: Facebook Adamari López "¿Qué tienes planificado ninja papá?", le preguntó Adamari. "Si alguien se pasa habrá que hacer uso del taekwondo", no tardó en responderle Toni. Haciendo gala de su sentido del humor, la conductora prosiguió su conversación con el bailarín: "Las clases de taekwondo te han funcionado, ¿entonces? ¿Y no te dará un dolor de esos de espalda que te da a ti?", no dudó en preguntarle con una sonrisa pícara en su rostro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No me desees eso", le contestó el bailarín. Lo que provocó la característica carcajada de la conductora. "No, no, yo no te lo deseo, te pregunto que si no te dará una de esas cosas", matizó entre risas.

