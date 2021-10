¡Adamari López y Toni Costa de fiesta! La expareja quemó la noche y se mostró así de feliz El tiempo lo pone todo en su lugar, incluido el corazón. Así se lo pasaron en esta velada en la que no faltaron los brindis, la buena música y mucha diversión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Era viernes y los cuerpos de Adamari López y Toni Costa lo sabían. A pesar de los difíciles momentos vividos por su separación, la expareja disfrutó de lo lindo esta noche en una fiesta llena de momentos divertidos. Desde un lugar paradisíaco de República Dominicana, el bailarín celebró una velada de lo más marchosa y divertida en la mejor compañía. Con motivo de un encuentro de Monat, viajó hasta Punta Cana para participar en un evento espectacular en el que también se lo pasó en grande. Después de un día de trabajo llegó la hora del festejo, ¡tremenda parranda! Toni Costa Toni Costa | Credit: IG/Toni Costa Toni Costa Toni Costa | Credit: IG/Toni Costa En su viaje de negocio a la isla se encontró con Ximena Duque y su esposo Jay Adkins con quien disfrutó la mañana del sábado jugando al golf. ¿Y Adamari? La conductora también salió de fiesta con unos amigos para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. El look que eligió para esta noche fue muy Cat Woman, un conjunto de una pieza de cuero negra que marcaba su espectacular figura. Adamari López Adamari López | Credit: IG/Adamari López Adamari López Adamari López | Credit: IG/Adamari López "Celebrando con amigos", escribió feliz junto a esta espectacular foto. La noche dio para risas, buena conversación, brindis y deliciosa comida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tanto Toni como Adamari demostraron estar viviendo un buen momento personal y estar rodeados de la mejor compañía. Su historia como pareja parece cada vez más parte del pasado, pero su unión sigue igual de latente gracias a Alaïa, el mejor regalo de su amor. Toni Costa Toni Costa | Credit: IG/Toni Costa Precisamente de su pequeña princesa es de quien Toni compartió esta reciente imagen siendo Alaïa una bebé preciosa. Queda claro que la chiquitina es el mayor amor de sus papis y el principal motivo para ser feliz.

