¡Adamari López y Toni Costa de nuevo 'compiten' con este baile con el que han arrasado! El bailarín y la presentadora vuelven a bailar con todo en estos videos y han desatado la locura infinita por la sensualidad y el estilazo. ¿Quién lo hace mejor? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los perfiles en redes sociales de Adamari López y Toni Costa se han convertido en toda una fiesta de bailes y alegría en los últimos tiempos. No hay una semana que no compartan un video con una pegadiza coreografía que ponga a mover las caderas hasta al apuntador. Sin embargo, esta semana ambos sorprendían con una puesta en escena muy diferente y atrevida. Una en la que no bailan solos sino acompañados. Primero era Toni quien provocaba el caos con unos videos junto a sus compañeros que le hicieron merecedor de un sinfín de piropos. Pero ahora ha sido Adamari quien en la misma línea ha hecho algo muy parecido. Cada uno a su estilo y siempre con un ritmo contagioso, han reunido a su gente querida para bailar en trío y hacer disfrutar a sus seguidores. Toni lo hacía con los Brothers Twinz y Adamari con sus compañeras de plató Chiquibaby y Nicole Suárez. Los chicos por un lado y las chicas por otro igual colapsaron las redes de mensajes cariñosos por su ingeniosa idea. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras uno lo hace con la profesionalidad que requiere su trabajo de bailarín, la presentadora lo ejerce más como un divertimento que le entretiene y saca la sonrisa de sus fans, siempre encantados de verla. Adamari López Adamari López y Toni Costa | Credit: Instagram Telemundo Realities Bailar sigue siendo un punto en común entre los papás de Alaïa, se conocieron en la pista y bailaron juntos durante casi una década. Incluso tras su ruptura lo hicieron en Así se baila, programa en el que Adamari era jurado. Juntos o separados, siempre es un deleite verles así de felices.

