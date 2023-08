Las reacciones de los famosos al momento especial de Adamari López y Toni Costa como papás de Alaïa Varios famosos comentaron el momento especial que vivieron la conductora puertorriqueña y el bailarín español como papás de Alaïa a 2 años de su separación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López y Toni Costa | Credit: Instagram Adamari López Se separaron como pareja pero no como familia. Adamari López y Toni Costa volvieron a dar este lunes cátedra de madurez al llevar juntos a su hija Alaïa a su primer día de clases. La carismática conductora y actriz puertorriqueña y el bailaron español no se limitaron a coincidir a las fueras del colegio de la niña, sino que compartieron vehículo y trayecto. "Alaïa tiene su primer día de clase y está nerviosa, y emocionada. Como todos los años venimos a traerla. Su papá está aquí", expresó López desde el interior del coche en un video que publicó a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 8 millones de seguidores. "Como cada año, el primer día de escuela, estamos aquí con ella", dijo, por su parte, Costa. Adamari López y Toni Costa Adamari López, Toni Costa y su hija Alaïa | Credit: Instagram Adamari López Tras dejar a la niña en la escuela, los orgullosos papás regresaron juntos en el mismo vehículo, esta vez sin su princesa como acompañante. Durante el trayecto, Adamari y Toni compartieron anécdotas y experiencias sobre el regreso a clases, dejando patente una vez más la excelente relación que sigue existiendo entre ambos. Adamari López Adamari López y Toni Costa | Credit: Instagram Adamari López Adamari López Adamari López y Toni Costa | Credit: Instagram Adamari López La grabación ya acumula más de 2 millones de reproducciones y miles de comentarios, entre ellos el de la conductora de La mesa caliente (Telemundo), Giselle Blondet. "¡Qué bella y qué lindo ver que pudo estar con los dos en este día tan importante para ella!", no tardó en escribir la presentadora de origen puertorriqueño en la publicación. Adamari López Adamari López y Toni Costa | Credit: Instagram Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Adorable, un buen ejemplo", comentó, por su parte, la reportera de Telemundo y exparticipante de la segunda temporada de Top Chef VIP, Génesis Suero. "¡Qué hermosos! Así tienen que ser todos los padres separados. Los felicito. Me encantó verlos", se puede leer en otro de los miles de comentarios que invadieron la publicación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Las reacciones de los famosos al momento especial de Adamari López y Toni Costa como papás de Alaïa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.