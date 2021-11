La lujosa mesa de cena de Acción de Gracias que compartieron Adamari López y Toni Costa La expareja celebró esta fecha tan especial junto a varios amigos en la casa de la conductora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque ya no están juntos como pareja, entre Adamari López y su ex Toni Costa existirá siempre un vínculo indestructible que los unirá de por vida: su hija Alaïa, de 6 años. Tanto la carismática conductora puertorriqueña como el bailarín español se han encargado de dejar claro en diferentes entrevistas que lo más importante para ambos es el bienestar de su primogénita. "Nosotros nunca nos casamos, estamos simplemente cada uno en su lugar; pero en términos de nuestra hija los dos estamos ahí para ella y los dos somos un equipo y los dos queremos lo mejor para ella y en ese aspecto siempre nos van a ver juntos, siempre tendrá la puerta abierta", compartía semanas atrás la también actriz en una entrevista para Al rojo vivo (Telemundo). Por eso no es de extrañar que el también instructor de Zumba haya asistido este jueves como invitado a la espectacular cena de Acción de Gracias que organizó Adamari en su casa. Adamari Mesa de Acción de Gracias de Adamari López | Credit: Instagram La que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor, quien tiene más de 6 millones de seguidores solo en Instagram, no escatimó en detalles para sorprender a sus invitados con una lujosa mesa que estaba perfectamente decorada para la ocasión. Toni Costa Toni Costa celebrando Thanksgiving en la casa de Adamari López | Credit: Instagram La conductora, quien este domingo se reencontrará en la pista de Así se baila (Telemundo) con su expareja, se convirtió así una ocasión más en la perfecta anfitriona que todos quisieran tener. La expareja compartió esta celebración con diferentes amigos muy cercanos, quienes no dudaron en presumir de la compañía de ambos a través de sus perfiles en las redes sociales. Adamari López Adamari López celebra Thanksgiving rodeada de amigos | Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no se llegaron a dejar ver juntos, tanto Adamari como Toni publicaron imágenes en sus historias de Instagram en las que se les puede ver disfrutando de esta celebración en el mismo lugar: el hogar que compartieron durante años mientras duró su historia de amor.

