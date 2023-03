¡Adamari López y Toni Costa celebran juntos y felices el cumpleaños de Alaïa en una fiesta de cuento! La pequeña festejó sus 8 añitos en una fiesta temática ambientada en el universo de Merlina Addams. ¡Así fue la celebración en familia! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya suman 8 las fiestas de cumpleaños organizadas con todo el amor para Alaïa por parte de sus papis, Toni Costa y Adamari López. Un año más, la expareja dio lo mejor de sí para hacer de este día uno inolvidable para su princesa. Como fan de Merlina Addams, la cumpleañera tuvo una fiesta entorno a esta temática que incluyó los trajes, el estilo, la música y todo lo que tiene que ver con el misterioso personaje y su familia. A su lado, unidos y felices, estuvieron sus padres, quienes hicieron todo para que la celebración fuera un éxito. Y así mismo fue. Ambos hicieron coreografías con su pequeña, estuvieron pendientes de los invitados y lograron que el ambiente fuera, literalmente, de película. Adamari López y Toni Costa Adamari López y Toni Costa acompañan a Alaïa en su cumpleaños | Credit: Facebook/Adamari López Al espacio lleno de sombras, algo oscuro y tenebroso, como en la famosa serie Wednesday, de Netflix, acudían sus amiguitos. El nombre de Alaïa reinaba en la sala, como la gran protagonista que era del momento. La pequeña lucía preciosa que, para la ocasión, optó por el flequillo que ya había lucido anteriormente para una sesión de fotos y con el que deslumbró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Toni fue el encargado de amenizar los bailes con los más pequeños, entreteniéndoles con los pasitos y su especial sentido del humor. "La fiesta quedó tal como ella la quería, del personaje Merlina de la serie Wednesday. A todos nos encantó el resultado y miren cómo hace la coreografía con sus amiguitas y papá", escribió Adamari emocionada después de que el festejo acabó. La conductora y el bailarín compartieron en sus redes algunos de los momentos más entrañables y cómplices con su hija durante la celebración. Alaïa y Ada, ¡hasta un challenge hicieron! "Nosotras lo intentamos, ¿cuántos puntos nos dan?", preguntó la también actriz junto al tierno video. Adamari López y Toni Costa Adamari López y Toni Costa celebran el cumpleaños de Alaïa | Credit: IG/Cynthia Torres Como buen cumpleaños que se tercie, hubo el esperado momento tarta con papi, mami y Alaïa, un instante muy especial donde quedó reflejado la unión familiar por la que han trabajado. Al fin de la fiesta, Toni continuó mimando y consintiendo a su niña con una visita al centro Planet Air Sports donde escalaron, ejercitaron y, sobre todo, disfrutaron de lo lindo. ¡Qué cumplas muchos más y así de feliz, Alaïa!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Adamari López y Toni Costa celebran juntos y felices el cumpleaños de Alaïa en una fiesta de cuento!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.