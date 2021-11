Adamari López y Toni Costa bailarán de nuevo juntos: "Creo que puede ser un buen cierre para nosotros" A medio año del anuncio de su separación, la carismática conductora puertorriqueña y el bailarín español compartirán este domingo la pista de baile de Así se baila (Telemundo). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En una pista de baile se enamoraron hace justo una década y en una pista de baile planean cerrar ahora con broche de oro su relación de pareja. A diez años del inicio de su historia de amor en el programa ¡Mira quién baila! (Univision), Adamari López y su ex, el bailarín español Toni Costa, volverán a bailar juntos en el prime time de la televisión hispana como en los viejos tiempos. El esperado reencuentro entre ambos se llevará a cabo el próximo domingo 28 de octubre a las 9 p. m., hora del Este, durante la gala semifinal de Así se baila, la competencia de baile de la cadena Telemundo que conduce Jacky Bracamontes y en la que la carismática presentadora puertorriqueña ejerce de jueza junto a Mariana Seoane y Cristián de la Fuente. Así lo confirmó la también actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje, Amigas y rivales y Bajo las riendas del amor este domingo durante la antepenúltima gala del show. Adamari López Adamari López; Toni Costa | Credit: Mezcalent (x2) "Estoy feliz de que yo también voy a estar en la pista de Así se baila", compartió emocionada Adamari, quien cuenta con más de 6 millones de seguidores solo en Instagram. "No sé si recuerdan que al principio del show había comentado que me gustaría bailar con Toni y la sorpresa es que vamos a bailar juntitos la próxima semana", avanzó. La copresentadora del programa matutino hoy Día (Telemundo), quien en el último año ha experimentado una notable disminución de peso, explicó que fue ella quien pidió a la producción del programa poder bailar con su expareja y "ellos me están complaciendo", aseveró. Adamari López Adamari López y Toni Costa en ¡Mira quién baila! (2011) | Credit: Mezcalent "Así fue como nos conocimos, yo creo que así puede ser un buen cierre para nosotros", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones a su anuncio no se hicieron esperar, empezando por la conductora del show, Jacky Bracamontes, quien no pudo evitar acordarse en ese momento de la hija de ambos. "Alaïa va a estar feliz, eso es lo único que sé", expresó Bracamontes. A lo que Adamari agregó: "Yo sé que sí".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López y Toni Costa bailarán de nuevo juntos: "Creo que puede ser un buen cierre para nosotros"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.