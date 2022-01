Adamari López comparte amoroso video con Toni Costa ¡y las redes se enternecen! A pesar de no ser pareja y cada uno tener su vida, verles juntos sigue ilusionando a sus seguidores que quedaron enamorados de la expareja con esta grabación casera. "Que Dios haga el milagro de volver a juntarlos como familia". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su historia de amor como pareja ya es cosa del pasado. Ambos han dejado claro que sus vidas han tomado derroteros diferentes y que su unión es simplemente amistosa por el respeto a su hermosa relación y, sobre todo, a su hija Alaïa. Sin embargo, cada aparición conjunta de Adamari López y Toni Costa genera un sinfín de reacciones. La conductora publicaba esta semana un video en Facebook sumamente especial de la expareja en el día de los Reyes Magos. En él compartían risas, anécdotas y momentos llenos de bonita complicidad. Por supuesto, siempre con Alaïa como centro de sus vidas y su corazón. Entre ambos se desprende tal cariño que sus seguidores, con todo el cariño, no pudieron evitar desear su regreso como pareja algún día. Los tres disfrutaron en familia de ese momento tan dulce como es saborear la rica rosca de reyes. ¡En este caso por partida doble! A la casa llegaron dos, una versión a la española y otra a la mexicana. Ambas exquisitas que todos los miembros degustaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue un momento feliz de sonrisas y palabras bonitas, de absoluta dicha y buena energía. De ahí el cariño y la esperanza de sus fans porque algún día retomen lo que tantos años compartieron. Adamari López y Toni Costa Toni Costa y Adamari López | Credit: Facebook Toni Costa; Twitter hoy Día "Qué bueno Ada que Toni esté con ustedes, él las quiere, son una bella familia", "Que el niño Dios haga el milagro de volver a juntarlos como familia", "Qué bendición para Alaïa tenerlos juntos. Esos es ser padres", les escribieron. Como ha apuntado Adamari en más de una ocasión, a pesar de su separación como pareja, la gente seguirá viéndoles juntos muchas veces. Su amor como familia sigue intacto y ese es para siempre.

