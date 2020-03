Adamari López toma medidas para protegerse del coronavirus La presentadora de Un nuevo día (Telemundo) es consciente de que estamos en un momento en el que es importante 'cuidarse mucho' y 'no correr ningún riesgo'. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con un virus convertido en pandemia que ya ha dejado más de 712 mil casos de contagio y más de 33 mil muertos en 192 países, cuidar la salud y mantener el sistema inmunológico fuerte se ha vuelto un tarea de vital importancia para muchos, especialmente para aquellos que han sufrido una insuficiencia respiratoria o padecimiento pulmonar, como es el caso de Adamari López. La carismática presentadora puertorriqueña, que contrajo en 2018 una influenza que la tuvo al borde de la muerte por casi un mes, está tomando todas las precauciones y medidas posibles para protegerse lo máximo que pueda de este virus que mantiene en vilo a todos. Hace unos días la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Alma de hierro contrató los servicios de un médico, que se trasladó hasta su domicilio, para fortalecer tanto su sistema inmunológico como el de su pareja mediante un suero de vitaminas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Aquí estoy dándome un suerito de vitaminas importante para mantener el sistema inmunológico fuerte. Ustedes saben que con todo lo que está pasando del coronavirus uno quiere mantenerse bien y saludable. Yo hace hace un año y medio estuve supermalita en el hospital debido a una influenza y no quiero correr ningún riesgo”, compartió la conductora de Un nuevo día. Image zoom Adamari López se aplica un suero de vitaminas Adamari, que tiene cerca de 5 millones de seguidores solo en Instagram, es consciente de que estamos en un momento en el que es importante cuidarse mucho y no correr ningún riesgo. “Recuerden que yo estoy trabajando los domingos también así que para poder estar bien y estar trabajando al 100 todos los días casi de la semana y seguir haciendo ejercicio y alimentándome bien pues no viene nada mal un suerito de vitaminas”, aseguró. La publicación de la presentadora generó más de medio millón de reproducciones en su página de Facebook y superó los 2 mil comentarios, entre ellos uno que otro fuera de lugar a los que Adamari no dudó en hacer frente con la elegancia que siempre la ha caracterizado. “Lo que es tener dinero”, comentó una de sus seguidoras. “Todos nos podemos cuidar con lo que tengamos al alcance”, fue la aplaudida respuesta que le dio la conductora. Advertisement

Close Share options

Close View image Adamari López toma medidas para protegerse del coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.