Adamari López: "Si tú eres la otra y el tipo se queda contigo, ganaste la batalla" Adamari López compartió un cómico video en sus redes sociales que causó conmoción. ¿Tendrá un mensaje oculto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López fabulosa Puerto Rico Credit: Instagram San Juan Moda Adamari López ha preferido guardar silencio en medio de toda la polémica generada tras los comentarios que una y otra vez hace su ex Toni Costa en el show de telerrealidad La casa de los famosos (Telemundo). De hecho, la puertorriqueña ni se inmuta cuando le muestran videos en donde se ve al padre de su hija, Alaïa, hablar abiertamente de la relación que mantuvieron. Sin embargo, si se trata de hacer un TikTok, la deslumbrante chaparrita sí que no se calla. Esta mañana por ejemplo, compartió en sus redes sociales una cómica grabación a la cual López le puso voz. "Si tú eres la otra y el tipo se queda contigo, ganaste la batalla, pero recuerda que te quedaste con el traidor". Según López, la grabación fue un consejo para las mujeres que han vivido algún episodio similar. Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar, y sus seguidores aplaudieron la broma. "La vida te pasa factura y cuando las cosas se hacen mal definitivamente salen mal", escribió una usuaria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Válgama duro y directo", escribió otra. "Mi mayor venganza será que te quedes con él". Tras el video, queda una interrogante en el aire. ¿Habrá sido un mensaje para la nueva novia de su ex?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López: "Si tú eres la otra y el tipo se queda contigo, ganaste la batalla"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.