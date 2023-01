Adamari López: "Soy team Shakira. Como mujer me identifico con ella"

"Leyendo las cosas que me escriben me ha llamado muchísimo la atención porque ustedes saben que lo que ha estado quizás en tendencia, en boca de todos, es la canción que Shakira le escribió junto con Bizarrap a su expareja y muchos de ustedes me escucharon comentar sobre la canción y me hicieron muchísimas preguntas y entonces quería también contestar un poquito de esas preguntas que ustedes me han hecho", comenzó compartiendo la conductora.

"Me están preguntando si soy team Shakira pues por supuesto que soy team Shakira, como mujer me identifico con ella, me encanta su música, en muchas ocasiones que he cantado sus temas, me hacen bailar, me hacen feliz, me hacen reír, me han hecho llorar, me han hecho pensar y este tema con Bizarrap no es la excepción", aseveró la copresentadora del programa matutino Hoy Día (Telemundo). "Creo que todas en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por una dificultad o por una desilusión amorosa y pues nos sentimos identificadas cuando una mujer pasa por una situación difícil y vemos a lo mejor similitudes de cosas que nos han pasado a nosotros, no tiene que ser en el momento, sino situaciones que nos han pasado…".