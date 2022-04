Adamari López se hace un tatuaje en honor a Alaïa, ¡y el tatuador es Christian Nodal! ¡Adamari López se ha tatuado! Y como debíamos imaginar, se trata de un tatuaje dedicado a su hija Alaïa. Lo más sorprendente es quién se lo hizo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Adamari López se ha tatuado! Y como debíamos imaginar, se trata de un tatuaje dedicado a su hija, Alaïa, pero lo que sí nunca nos pasó por la cabeza es que el tatuador de la presentadora sería nada más y nada menos que Christian Nodal. Fue durante una entrevista para Telemundo con motivo de la participación del cantante en los Latin American Music Awards este jueves en Las Vegas, NV, que López y Nodal se dieron cita en la habitación del hotel del mexicano. Christian Nodal Credit: (Frazer Harrison/Getty Images) Durante el encuentro no hablaron solo de los éxitos profesionales del intérprete de regional mexicano, sino también de su gusto por los tatuajes, ya que tiene varios en su cuerpo, algunos de los cuales ha sustituido en los últimos tiempos tras su ruptura amorosa con Belinda. Impactante fue el momento en que López le pidió a Nodal, a quien no solo le gusta hacerse tatuajes sino que sabe tatuar, que le hiciera un diseño que significaba mucho para ella. Nodal puso manos a la obra y la sorprendió con una A acompañada de un corazón en honor a Alaïa. No obstante, López antes llamó desde la habitación a su pequeña de 6 años para consultarle si podía tatuarse su inicial y si le gustaba el diseño. ¡La niña le dijo que sí! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tatuaje de Nodal a Adamari Tatuaje de Nodal a Adamari | Credit: Christian nodal/Instagram La presentadora boricua quedó superfeliz con el tatuaje en su antebrazo, que ahora de solo mirar le traerá a la mente a su pequeña, fruto del amor con su expareja Toni Costa. Por su parte, Nodal también quedó contento con su trabajo y posteó en redes sociales el resultado.

