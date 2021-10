Adamari López se lleva un gran susto al llegar a casa: "¡Ay Dios mío qué miedo!" Siempre cercana con su público en las redes, la conductora compartió un video de lo que le ocurrió y le dejó el corazón a mil. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Uno de los momentos más esperados en el día a día de Adamari López es llegar a casa después de una larga mañana frente a su programa Hoy día. Sin embargo, este jueves la conductora se encontró con un obstáculo que acabaría con su paz y le daría un gran susto en la puerta de su hogar. Una incómoda situación que no es ninguna broma y por la que decidió pedir ayuda a los seguidores que como ella han sufrido este percance. "¡Hola mi gente linda! Llegué a casa y me encuentro con la sorpresa de que Ava se escapó. ¿Cómo hacen para que su perrito o perrita vuelva donde ustedes?", preguntó con cierta desesperación. Siempre cómplice con sus seguidores, les compartió el proceso que fue perseguirla en la calle y evitar que la cosa acabara en tragedia. Estar suelta puede acarrear graves peligros como que le atropelle un coche o le muerda un perrito de otra casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari la llamó, alzó la voz, la volvió a bajar, se le acercó, pero ninguna de sus tácticas dio resultado. Por el contrario, la pequeñina estuvo de un lado para el otro sin hacerle caso y preocupando a su mami humana. Adamari López Adamari López junto a su inseparable mascota | Credit: Facebook Adamari López La atlética artista tuvo que apagar su móvil para poder rescatarla, así que no se llegó a ver el desenlace final. Se deduce que todo pudo solucionarse y ambas lograron entrar en casa. Ahora toca leer los consejos de sus fans para que esto no le vuelva a pasar. ¡A por ello!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López se lleva un gran susto al llegar a casa: "¡Ay Dios mío qué miedo!"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.