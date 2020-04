Adamari López sufre accidente casero en la cocina con Alaïa. "¡Pensé que me iba a morir!" La reina de la casa se disponía a hacer algodón de azúcar con la ayuda de sus papis cuando de repente la conductora se llevó este gran susto. ¡Aquí el momento! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pequeña Alaïa es una auténtica todoterreno. Y es que además de tomar clases de ballet, de montar a caballo, saber tocar el piano y bailar casi tan bien que su papi Toni Costa, ahora resulta ¡que también está aprendiendo a cocinar! A través de un video en directo desde su perfil de Instagram, Adamari López nos mostró cómo fue la primera clase de cocina de su princesita. La pequeña prestó muchísima atención y siguió todos los pasos que se le iban dando. Un día antes ya nos mostró sus dotes y sus buenas intenciones en esto de la cocina a través de un entrañable video en su perfil de AlaïaTube desde donde nos enseñó su primera creación culinaria. Sin embargo, el proceso fue un pelín accidentado ¡y la conductora se llevó tremendo susto! El momento quedó registrado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Pensé que me iba a brincar encima y que me iba a morir¡", dijo la puertorriqueña entre risas pero con el susto todavía en el cuerpo. Un susto que Toni se tomó con el sentido de humor que le caracteriza gastándole bromas a su amada. "¡Deja de burlarte de mi!", le contestó Adamari muerta de la risa. Image zoom Instagram de Toni Costa La cosa quedó en una anécdota para el recuerdo. Lo importante es que los algodones de azúcar quedaron en su punto. Alaïa disfrutó de lo lindo y se mostró encantada de la vida con estas creaciones de color azul y rosa que pudieron realizar gracias a esta maquinita regalito especial de sus papis. ¡Por más momentos en familia! Advertisement

Close Share options

Close View image Adamari López sufre accidente casero en la cocina con Alaïa. "¡Pensé que me iba a morir!"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.