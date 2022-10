Adamari López suelta la bomba: "Estoy emocionada por presentarles a este hombre que muere por mí" Con motivo del otoño y la llegada de Halloween, la conductora hizo una traviesa sesión de fotos donde, con mucho humor y amor, habló de su "nuevo" y apuesto novio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Llega Halloween y con esta bonita celebración del año, también los disfraces, las calabazas y las sesiones de fotos de la temporada. En medio de la suya con Había una vez una foto, Adamari López no solo lució sus mejores galas para una fecha tan especial, sino que también hizo una confesión de lo más atrevida. "Adamari, hoy nos presentas a tu novio...", le dijo la persona detrás de la cámara recopilando todo el material fotográfico. Una pregunta que tuvo una respuesta inmediata. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Dispuesta, no solo a confirmarlo sino también a presentarlo, la puertorriqueña, con ese sentido del humor tan suyo, habló alto y claro. "Estoy emocionada por presentarles a este hombre que muere por mí", adelantó en un espectacular vestido negro con alas de mariposa que deja al descubierto su cinturita de avispa. En realidad se trata de un novio temporal, solo por Halloween. Adamari López Adamari López | Credit: IG/Había una vez una foto Adamari López Adamari López | Credit: IG/Había una vez una foto La incógnita quedó inmediatamente resuelta entre risas y con ese juego de palabras donde aseguraba que el "don" en cuestión se "moría" por ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cómo no, ¡si se trata de una calavera! Siempre divertida y juguetona con sus puestas en escena, Adamari volvió a hacer de las suyas. Sabe que todo el mundo le busca novio, así que quiso ponerle un poco de picardía al asunto. Adamari López Adamari López | Credit: IG/Había una vez una foto La conductora también se fotografíaba con el que sí es su amor verdadero, por y para siempre: su hija Alaïa. Madre e hija deslumbraron con sus diferentes modelos y se mostraron felices de celebrar un año más esta bonita etapa festiva.

