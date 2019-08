¡Adamari López sube la temperatura con este sexy twerking! La conductora puertorriqueña ha puesto las redes al rojo vivo con este sexy twerking del que ha presumido su pronto esposo Toni Costa. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Haga lo que haga, nos encanta. Adamari López tiene el don de siempre dibujar una sonrisa en nuestra cara. En esta ocasión, ha sido su futuro esposo Toni Costa quien nos ha hecho partícipes de un momentazo único. En una nueva celebración del cumpleaños del bailarín español (ya hemos perdido la cuenta de cuántas lleva), la pareja acudía a una especie de fiesta temática donde el reguetón y el trap, entre otros estilos, estaban muy presentes en la pista. Así que había que acudir vestidos como tal a la cita y bailar lo propio. Pues así lo hizo nuestra querida chaparrita. Manos a la pared y cadera preparada, Ada se marcó un twerking lleno de gracia y salero. Image zoom Adamari López Image zoom Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Era el coreógrafo español quien mostraba estas divertidas imágenes en sus historias de Instagram en las que también le acompañan un grupo de amigos. En la fiesa, o mejor dicho fiestón, también se encontraba la preciosa Alaïa y un artista que imitaba los pasos y coreos del cantante Chayanne, nada mal por cierto. La pareja disfrutaba de un sábado lleno de diversión y buena comida para rematar los 36 añazos recién cumplidos por Toni. El profesor partía este domingo para Cincinnati para desarrollar otra de sus master class de Zumba. ¡Gracias por inmortalizar este momento, Adamari es candela pura! Advertisement EDIT POST

