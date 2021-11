¡A punto de bailar con Toni, Adamari sube la temperatura en redes! La mamá de Alaïa dejó a sus seguidores boquiabiertos con sus últimos y sensuales movimientos. ¡Te lo mostramos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los fans de Adamari López y Toni Costa están pendientes del baile de la expareja que se retransmitirá mañana en el show Así se baila, algo que los papás de Alaïa anunciaron hace tiempo desde sus redes. Tensión, magia, sin duda el aparecer juntos de nuevo dejará un sabor agridulce en la audiencia, que siempre soñó con su reconciliación, pero que ahora parece estar más lejos que nunca. Si los rumores son ciertos, Toni Costa se encontraría ya en una relación con la modelo mexicana Evelyn Sánchez, y Adamari López ha sido vista acompañada de un hombre canoso que al parecer podría ser su nuevo amor. Mientras todo son especulaciones, ya que los papás de Alaïa ni confirman ni desmienten, Adamari mostró desde sus redes con un coqueto mono naranja de pantalón cortito y pecho cruzado, con una sexy abertura en el abdomen, sus últimos pasos aprendidos a ritmo de lambada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Qué brillo más hermoso tienes, mujer. Como si hubieses hecho limpieza a tu vida y alma, qué bonito ver una flor renacer", fue el comentario de su feed que más 'me gusta' alcanzó. "Si alguien nos dijera esto de vez en cuando, estaríamos todas brillando. Arriba las mujeres con actitud y las que les dicen a las otras que están bellas", respondió a ese lindo comentario otra fan de Adamari. Adamari López Credit: Instagram Adamari López "Fuego, fuego, llamen a los bomberos", bromeó la reportera de Despierta América, Astrid Rivera, para dejar claro que su colega se veía de lo más sexy bailando, añadiendo el emoji de unas llamas. ¡Todos pendientes mañana de Así se baila!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡A punto de bailar con Toni, Adamari sube la temperatura en redes!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.