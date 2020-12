Close

El 'perreo' de Adamari López a Toni Costa que ha enloquecido las redes sociales La presentadora de Un nuevo día (Telemundo) y el bailarín español volvieron a revolucionar Internet con este simpático vídeo que ya acumula más de 7 millones de reproducciones. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si a día de hoy se realizara una encuesta sobre quién es la pareja más querida por el público, muy probablemente Adamari López y Toni Costa ocuparían una de las primeras posiciones del ranking. Exitosos, talentosos y carismáticos, la copresentadora de Un nuevo día (Telemundo) y el bailarín español endulzan a diario las redes sociales con sus simpáticos vídeos. El más reciente lo compartió Toni este miércoles a través de la popular plataforma TikTok, donde el también instructor de Zumba gastó una divertida broma a la reconocida conductora. En el vídeo, de apenas unos segundos de duración, Costa invita a perrear a su pareja, quien acepta encantada, pero en cuanto comienza a mover su cuerpo la música desaparece y solo se escucha de fondo un sonido que toma por sorpresa a la guapa conductora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Jajajaja gracias cariño por estar siempre dispuesta pal… bailoteo. Tu movimiento realmente no va con el sonido. Te amo", escribió junto a la grabación el papá de Alaïa. "Ella no sabía nada, como siempre dispuesta a bailar conmigo, pero sí tranquilos que le daré una buena engrasadita", agregó un Toni de lo más picarón. El intento de 'perreo' de Adamari obtuvo más de 7 millones de visualizaciones en apenas unas horas, una cifra récord al alcance solo de una pareja tan querida como la que ellos conforman. "La cara de Adamari es un poema", comentó una seguidora al ver el vídeo. "Amo sus ocurrencias y la cara de Adamari", escribió otra persona.

