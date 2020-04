Madre de Toni Costa se ha visto 'afectada' por la pandemia del coronavirus La abuela de Alaïa se vio sorprendida por la pandemia del Covid-19 en Estados Unidos por lo que no ha podido regresar a su país natal, España. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cuarentena obligatoria que ha impuesto en muchos países la imparable propagación del nuevo coronavirus Covid-19, que ya ha dejado más de 1 millón de casos de contagio en todo el mundo, ha tomado desprevenidas a muchas personas que se encontraban lejos de sus hogares en el momento en el que estalló la pandemia, entre ellas Carmen, la suegra de Adamari López. La progenitora del bailarín español Toni Costa se vio sorprendida por la crisis del coronavirus mientras visitaba a su hijo en Estados Unidos, por lo que no ha podido regresar a España, país que lidera el número de contagios de coronavirus en el mundo junto con Estados Unidos. Por este motivo, la abuela paterna de Alaïa se encuentra pasando la cuarentena en casa de su nuera, quien la ha recibido con los brazos abiertos y está encantada de tenerla tan cerca. “Aquí tengo a mi madre que por suerte le agarró todo esto en Miami, no pudo regresar a España, así que aprovechando todo esto”, contó Toni recientemente a través de las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La más feliz, sin duda, con la nueva huésped es la carismática Alaïa. La niña de 5 años, que acaba de lanzar su propio canal de vídeos en Youtube en complicidad con su papá que ya cuenta con miles de suscriptores, está disfrutando como nunca durante esta cuarentena de su abuela pues al vivir en países diferentes es poco el tiempo que tienen para convivir juntas. “Esta muñeca está tan feliz de que su ‘yaya’ (abuela) esté aquí. Nosotros también”, expresó la copresentadora de Un nuevo día (Telemundo) a través de un vídeo que publicó este domingo en su página de Facebook en el que cuenta cómo está pasando el Domingo de Ramos. “Usualmente estaríamos en la iglesia pero seguimos en aislamiento social. Hicimos nuestro ramito y mi suegra nos explicó la tradición”, escribió junto al vídeo. Advertisement

