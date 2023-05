El reel más reflexivo y personal de Adamari López La conductora y actriz puertorriqueña dejó a un lado el humor que tan presente está en sus publicaciones de Instagram y compartió un reel de corte más reflexivo y personal. "Tú puedes, eres fuerte", le escribió una de sus seguidoras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López El humor siempre está presente en los reels de Instagram de Adamari López. No hay día en el que la carismática conductora y actriz puertorriqueña no saque una sonrisa a sus seguidores con algún video en el que simula una situación divertida y jocosa. "Es para divertirse uno, pero también para divertir a los demás. Nada es para tomárselo tan en serio. Nada es una pullita para nadie, es simplemente hacer contenido que divierta a la gente", dejaba claro la mamá de Alaïa el año pasado luego de que muchas personas vieran en sus reels una lluvia de indirectas y pullitas relacionadas con su separación de Toni Costa. Este domingo fue diferente. La inolvidable villana de exitosas telenovelas como Amigas y rivales, Gata salvaje y Bajo las riendas del amor dejó a un lado el humor que tan presente está en sus publicaciones en las redes sociales y compartió un reel de corte más reflexivo y personal. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López En la grabación, Adamari aparece caminando a la orilla de la playa mientras suena de fondo una canción con un mensaje muy significativo con el que la conductora de 52 años se siente muy identificada. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López "Todo en la vida se acaba, lo bueno y lo malo son días que pasan. Confía en tu fuerza, recuerda los mares que aprendiste a navegar. Tú sabes, tú puedes, tú vales, lo capta la tierra que pisa tus pies. Dejar que se muera lo viejo es dar la mano a tu miedo a caer", dice la letra. Adamari ha experimentado importantes cambios en su vida en los últimos años, tanto en el terreno personal con la separación del padre de su hija como en el profesional con su reciente despido de Telemundo tras una década siendo parte del talento exclusivo de la cadena hispana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora con este inspirador mensaje la conductora ha querido recordarse a sí misma que todo pasa, que después de la tormenta siempre llega la calma y que solo tiene que confiar en ella. "Dios está contigo y vendrán mejores momentos", le escribió una de sus seguidoras. "Tú puedes, eres fuerte. En la vida hay muchos tropiezos, pero siempre hay que saber reiniciar. Tú puedes dejar que lo malo salga de tu vida y verás que vivirás mejor", se puede leer en otro de los cientos de comentarios que no tardaron en invadir su publicación.

