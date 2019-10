Adamari López entre lágrimas recuerda su lucha contra el cáncer de seno La coconductora de Un nuevo día (Telemundo) se emocionó al entrevistar a tres mujeres que contaron su diagnóstico de cáncer de mama. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El mundo entero se une en la lucha contra el cáncer en el mes de octubre. Una personalidad querida de la televisión hispana que atravesó este duro diagnóstico de cáncer de mama fue la actriz y presentadora Adamari López, quien recordó las dificultades que tuvo que enfrentar en su proceso durante un panel con otras mujeres que han padecido de la misma enfermedad. La coconductora de Un nuevo día (Telemundo) entrevistó a tres mujeres que contaron su historia. Mónica Fernández, quien rehízo su vida luego de ser diagnosticada dos veces con cáncer de seno. La primera en su país, Venezuela, y la segunda en Estados Unidos. Hoy en día celebra estar libre de cáncer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La entrenadora personal y reina de belleza Siluandra Scheffer fue diagnosticada mientras hacía dieta anti-cáncer. “Lo que yo aprendí es que a veces necesitas perder todo, todas tus cualidades, para comprender que todo lo que tu tienes es hermoso, que tu cuerpo era lo más hermoso, que tu pelo era lo más increíble”. Image zoom Cortesia La respuesta de Scheffer alteró a Adamari hasta el punto de no poder contener las lágrimas recordando su propia lucha. “Después de haber superado la enfermedad, es mucho más fácil poder venir y hablar de todas estas cosas”, dijo con la voz quebrantada. “Al ver tu pelito que recién está creciendo me da emoción al verte porque recuerdo cuando yo también pasé la enfermedad”. Durante el panel, la oncóloga Alejandra Pérez habló sobre la importancia de hacerse los chequeos mensualmente para detectar síntomas a tiempo como bultos o masas, cambios en el color de la piel, secreción por el pezón tiempo y hacerse una mamografía para descartar la posibilidad de un cáncer de mama. “El mensaje mas importante es que todas estamos a riesgo. El hecho de ser mujer nos pone a riesgo. No importa si tenemos historia familiar o no. No importa la edad, todas estamos a riesgo y tenemos que poner atención”. Advertisement EDIT POST

