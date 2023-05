¡Adamari López sin palabras con esta sorpresa de cumpleaños que jamás imaginó! Con los ojos vendados y sin saber qué la esperaba. Así llegó la conductora al lugar donde su grupo de amistades le tenía un sorpresón de los grandes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Su cumpleaños ya ha pasado, pero las sorpresas siguen y siguen! Aunque se esperaba que este fin de semana iba a estar reservado para celebrar a lo grande por su 52 primaveras recién cumplidas, lo que pasó este viernes fue algo inesperado hasta para la propia Adamari López. Y es que, su grupo más cercano de amigos con quienes más complicidad tiene y comparte su día a día en Miami, le preparó una sorpresa que seguro jamás olvidará. Una que requirió de un antifaz para que la conductora no pudiera ver hacia dónde la llevaban y qué le habían organizado. Adamari López Adamari López sorprendida al quitarse el antifaz | Credit: Mezcalent IG/Adamari López Acompañada de la mano de su amada Alaïa, quien también sorprendió a su mami con varios regalitos y felicitación, llegó al destino donde la esperaban sus seres queridos. Ada se quitó la máscara y se encontró con la gran sorpresa, estaba a bordo de un barco que le llevaría, junto con todos, a un destino donde todo serían risas, bailes, comida rica y pura diversión: ¡Las Bahamas! Entre los que allí estaban cabe destacar, entre otros, a su amiga del alma, Cynthia Torres, Carlitos, Johnny Lozada y la llegada absolutamente inesperada para la puertorriqueña de Chiquibaby. La conductora había tenido que trabajar en Despierta América esa mañana y prácticamente era imposible que le diera tiempo. Adamari López Llevan a Adamari López a Las Bahamas como viaje sorpesa | Credit: IG/Cynthia Torres Adamari López Adamari López | Credit: IG/Cynthia Torres ¡Pero lo logró! La feliz mamá de Capri Blu hizo todo para estar con su gran amiga y apoyo en los momentos complicados, tomando un vuelo y presentándose en la gran cita. El encuentro emocionó mucho a la también actriz quien solo tuvo palabras de agradecimiento por un detalle tan bonito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay personas que impactan tu vida, te dan apoyo y te hacen sonreír. Hoy yo la quise sorprender en su cumpleaños ¡al que pensó yo no llegaría! Felicidades reina", escribió Stephanie Himonidis en honor a su amiga. Con todos en el barco, volvieron a cantarla y felicitarla por su día, rodeados de regalos, ricos dulces, tarta y comida mientras que llegaban a las paradisíacas playas que les esperaban. También con todo el merchandising de este viaje temático en su nombre. Un fin de semana que promete ser de puro gozo y ensueño.

