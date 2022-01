¡Adamari López, sorprendida besando a alguien especial al despedir el año! Sucedió, como manda la tradición, al sonar las doce campanadas que ponían fin al 2021. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López deja atrás un año difícil después de la ruptura del papá de su hija, con quien estuvo casi una década formando una de las familias más queridas del mundo del entretenimiento latino, y esquivando los rumores que aseguran que la conductora ha rehecho su vida junto a un hombre de cabello blanco. Ahora, mientras Toni Costa defiende a capa y espada a su novia, Evelyn Beltrán, contra las críticas en redes, la mamá de Alaïa se encuentra envuelta en la polémica acerca de su cambio de imagen con el que triunfó este año: ¿fue por la dieta que promociona o la operación de balón gástrico que mencionó Olga Tañón? Pero el año llegó a su fin y pudimos comprobar que Ada lo hizo rodeada de cariño y en los brazos de su amorcito. Fue gracias a las imágenes compartidas por su inseparable Cynthia Torres-Román, quien besó a su esposo tras sonar las doce campanadas del día de Nochevieja, que divisamos tras ella a una emocionada Adamari rodeando con sus brazos a su hija y fundirse en infinitos besos con ella en su primera Nochevieja solas sin Toni Costa, para dar la bienvenida al 2022. Cynthia Torres-Román Cynthia Torres-Román Alaïa Adamari Credit: IG Cynthia Torres-Román Cynthia Torres-Román Alaïa Adamari Credit: IG Cynthia Torres-Román SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambas de rojo, como manda la tradición, Adamari estuvo pendiente en todo momento de su hijita y disfrutó al verla feliz jugando con una bengala prendida, con una mirada que no dejaba lugar a dudas de que su pequeña es y será sin duda su más grande amor. Adamari López Credit: IG Cynthia Torres-Román Alaïa Nochevieja Credit: IG Cynthia Torres-Román Un año que, aunque se haya complicado más durante las últimas semanas, la estrella de Telemundo ha demostrado de nuevo ser una mujer muy fuerte, muy trabajadora, y la mejor mamá para Alaïa sea lo que sea la batalla que enfrente. Adamari López Credit: Photo by: Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images ¡Feliz año!

