Adamari López sorprende con su transformación física: ¡Objetivo casi cumplido! La presentadora acaparó todas las miradas con su espectacular cambio mucho más notable con su último modelo. "¡Se mira muy delgada!". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cada una de las apariciones de Adamari López en Hoy día generan una gran expectación. Y es que la puertorriqueña se supera cada día. Cuando parece que ya no puede estar más bella, la mamá de Alaïa deja a todos sin palabras. Su más reciente conjunto en su programa se ha robado todas las miradas y los halagos de sus seguidores. Además de presumir un estilismo de lo más moderno y colorido, su figura denota un cambio espectacular. Este viernes Adamari lucía un pantalón negro alto de cintura y una camisa color amarillo fuerte que resaltaban aún más su belleza y sus curvas. Aunque ya son muchas las veces que se ha hablado de su increíble transformación, en esta ocasión se puede confirmar que su objetivo está prácticamente cumplido. Adamari luce no solo una figura de diez sino un cuerpo de lo más tonificado resultado de sus religiosos entrenamientos. El amor de la vida de Toni Costa ha demostrado que con entrega, constancia y fuerza de voluntad todo es posible y para prueba ella misma. Cada día da un paso más con los ejercicios físicos y la carga de peso que es capaz de sostener. Un esfuerzo que ha contribuido a este avance que salta a la vista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cada día más delgada y bella", "Adamari se te nota el esfuerzo que estás haciendo", "Se ve superjovencita", "Qué flaca se está poniendo", "Megahermosa", escribieron tan solo algunos de sus seguidores impactados. Una lista de piropos de lo más merecidos y una actitud que sirve de ejemplo para entender que nada es imposible. Ada luce y se siente estupenda y esa es la combinación perfecta. ¡Enhorabuena!

Share options

Close Login

View image Adamari López sorprende con su transformación física: ¡Objetivo casi cumplido!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.