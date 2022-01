Adamari López sorprende con este mensaje a la mamá de Toni Costa La conductora demostró, una vez más, que su separación sentimental del padre de su hija no implica una ruptura total con todo lo que fueron. El detalle de la puertorriqueña ha enternecido por el cariño que desprende. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una vez más, Adamari López ha demostrado que separarse de tu pareja no tiene que ser una guerra, especialmente si ha sido un amor tan bonito. Este viernes, a primera hora, la conductora compartía una publicación en sus historias de Instagram que demuestra la unión y el respeto tan grande que existe entre ella y Toni Costa. Tras una década juntos, los momentos y vivencias compartidas son interminables, por eso la puertorriqueña ha tenido un gesto precioso con Carmen, la que fuera su suegra, quien cumple años este día. Antes que incluso el propio bailarín, Ada le escribió este tierno mensaje junto a una fotografía que ha tocado los corazones de todos por su ternura. Adamari López Carmen, madre de Toni Costa, con su hija y sus nietas | Credit: IG/Adamari López Adamari López Adamari López y su exsuegra Carmen | Credit: IG/Adamari López Las fotografías publicadas por Adamari muestran dos momentos muy especiales que disfrutaron en compañía mientras todavía era pareja de Toni. Una de ellas pertenece a una salida de ambas junto a una amiga, y la otra es una entrañable imagen de Carmen junto a sus nietas y su hija. "¡Feliz cumpleaños! Te queremos mucho, Carmen", escribía la también actriz con todo el cariño. Juntas han vivido momentos inolvidables, algunos de ellos frente a las cámaras que con tanto cariño compartieron con sus seguidores en las redes. De ahí que su unión siga siendo tan fuerte. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Y es que a la abuelita de Alaïa le tocó la explosión de la pandemia en Miami y tuvo que quedarse con ellos durante unos meses hasta que los vuelos volvieron a retomarse con normalidad y pudo regresar a España. Adamari López y su suegra la madre de Toni Costa haciendo tortilla de patatas española Credit: Youtube/Adamari López Adamari López Adamari López; Toni Costa y su madre | Credit: Mezcalent; Instagram Toni Costa Cocinaron juntas, rieron a carcajadas y vivieron situaciones memorables junto a la pequeña Alaïa. Unas experiencias únicas y muy significativas que hacen que esos sentimientos de amor y respeto sean para siempre. ¡Muchas felicidades en tu día, Doña Carmen!

