Una semana después, Adamari López sigue sin conocer los resultados de su prueba del coronavirus La presentadora se sometió al test el pasado viernes para descartar que esté contagiada, pero hasta la fecha sigue sin conocer los resultados. By Moisés González

El viernes pasado en la noche, después de que se diera a conocer que una persona con la que había tenido contacto en un evento había dado positivo en coronavirus, un médico se trasladó hasta el domicilio de Adamari López para realizarle la prueba de detección del COVID-19 y así descartar que ella también estuviera contagiada. Como medida de prevención, la pareja de Toni Costa y mamá de Alaïa se ausentó de su programa Un nuevo día (Telemundo) y se puso en cuarentena en su casa. La propia Adamari entraba en vivo el pasado lunes vía Skype en el matutino de la cadena de habla hispana para dar a conocer lo sucedido e informar que se encontraba esperando el resultado. Asimismo, la presentadora se mostraba confiada de que recibiría los resultados del test ese mismo día, por lo que tenía la esperanza de poder reincorporarse a su puesto de trabajo al día siguiente, o sea el martes. No fue así. Image zoom Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una fuente cercana a la conductora reveló a People en Español que la prueba a la que se sometió Adamari fue enviada a un laboratorio de California para su análisis; sin embargo, una semana después la también actriz continúa sin tener noticias de los resultados. "No nos han dicho nada, solamente que no están y hay que esperar", reveló este mismo viernes a People en Español la publicista y mánager de Adamari, Conchita. Desde la cadena también parecen desconocer el motivo del retraso. "Adamari aún está esperando los resultados por lo cual aún no hay noticias", respondió el miércoles Telemundo a People en Español. Image zoom Adamari López Ayer, viendo que los resultados seguían sin llegar, People en Español volvió a contactar con la cadena para saber si conocían el motivo del retraso e interesarnos por las medidas que se habían adoptado en el matutino a raíz de lo ocurrido para evitar la propagación del coronavirus –en el caso de que finalmente diera positivo–, pero hasta la fecha no hemos recibido respuesta. Por lo pronto, y mientras se mantiene a la espera de los resultados, Adamari permanece en cuarentena en su casa en compañía de su hija y su pareja, quienes sin duda le están haciendo los días más llevaderos a la presentadora, como ha mostrado la presentadora en sus redes sociales.

