¡Adamari López presenta a su nueva pareja! No será Toni Costa quien acompañe esta vez a Adamari López en la pista de Así se baila... Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este domingo veremos nuevamente bailar a Adamari López tras su sonada coreografía junto a su ex, Toni Costa, y su hija Alaïa, en la última entrega de Así se baila. La bella conductora, quien acaba de confirmar por fin quién es su gran amor tras los rumores que le involucraban con un hombre de pelo blanco, presumió hoy al atractivo joven que le acompañará en la pista esta vez. En su propia página, el bailarín no dudó en compartir esta sensual foto junto a la conductora, y presumió a su pareja: "Se viene la final de #asisebaila y bailaré con está hermosa mujer 😍🔥🤩", escribió junto a una divertida colección de emojis. "En la final de Así se baila este domingo me toca bailar con Julio Allendes. ¿Qué ritmo piensan que bailaremos?", preguntó Ada compartiendo la misma foto desde sus historias. Adamari López Julio Allendes Credit: IG Adamari López La boricua que a través de los años ha conquistado a la audiencia televisiva de los Estados Unidos como ninguna otra conductora, anunció así esta nueva y esperada aparición moviendo las caderas una vez más en la pequeña pantalla: "Nos hemos quedado tan emocionados con lo que pasó todas estas semanas en Así se baila Mariana, mi querido Cristián y hasta Jacky, que decidimos [volver a bailar este domingo]", dijo entusiasmada a través de sus historias de Instagram desde sus nuevos ensayos. Adamari López Adamari López y Toni Costa en Así se baila (Telemundo) | Credit: Cortesía TELEMUNDO/ Fotógrafo Alexander Tamargo "¿A quién se le ocurrió que bailemos este domingo?", protestó bromeando Cristián de la Fuente. "Yo tenía una semana libre para descansar, pero aquí estamos ensayando", se quejó.

