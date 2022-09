Adamari López revoluciona las redes con sensual baile junto a atractivo instructor de Zumba La carismática conductora puertorriqueña ha combinado el baile con el humor en su último Reel de Instagram y el resultado no ha dejado indiferente a nadie. Mira, mira... Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Que Adamari López sea uno de los rostros de la televisión hispana de Estados Unidos con más seguidores en las redes sociales no es fruto de la casualidad. La carismática copresentadora del programa hoy Día (Telemundo) está constantemente publicando contenido de lo más atractivo para sus fans, especialmente en Instagram, donde ya se ha convertido en la reina de los Reels. Si bien su especialidad son los videos de humor, los cuales la han llevado a acaparar incontables titulares en los principales medios de comunicación de espectáculos, la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje, Amigas y rivales y Bajo las riendas del amor también aprovecha este espacio para dar rienda suelta a una de sus grandes pasiones: el baile. Prueba de ello es el video que publicó este lunes por medio de su perfil de Instagram, donde supera los ocho millones de seguidores, en el que aparece bailando de lo más sensual junto a un atractivo bailarín al ritmo de la canción 'La mejor versión de mí' de Natti Natasha y Romeo Santos. Adamari Adamari López y Martin Michel bailan juntos de lo más sensual | Credit: Instagram Adamari Adamari, quien ha preferido no revelar los detalles de su separación de Toni Costa por el bienestar de su hija, no dudó en poner su particular toque de humor al sensual momento con un inesperado final con el que vuelve a dejar claro que no necesita un hombre para ser feliz. "Disfrutando la mejor versión de mí, tú disfruta la tuya", escribió la carismática presentadora junto a la grabación, la cual superaba en menos de media hora las 100 mil visualizaciones. Pero, ¿quién es el atractivo hombre con el que Adamari protagoniza este sensual video que ha revolucionado por completo las redes sociales y del que todos están hablando? Adamari Adamari López y Martin Michel bailan juntos de lo más sensual | Credit: Instagram Adamari López Se trata de Martin Mitchel, un bailarín e instructor de Zumba profesional de origen italiano que cuenta con más de dos décadas de experiencia en el mundo de la danza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No hay nada mejor que poder llevar mi pasión por el baile por el mundo y a cada uno de ustedes", se puede leer en su perfil oficial a través de la página web de Zumba. En estos momentos se encuentra enseñando Zumba por diferentes lugares del mundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López revoluciona las redes con sensual baile junto a atractivo instructor de Zumba

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.