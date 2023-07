Adamari López causa sensación en sus recientes vacaciones Como suele hacerlo, Adamari López compartió con sus fanáticos lo bien que la está pasando durante un momento de esparcimiento, pero además de Alaïa, tiene más compañía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Adamari López dio a conocer que estaba realizando unas vacaciones por Europa en compañía de su hija Alaïa. La exconductora de Hoy día, además de su nena, está con otros amigos como Johnny Lozada y Carlitos Pérez Ruiz. Así, lo dejó ver la famosa al dar a conocer diversas imágenes donde se le ve posando, sola o con otras personas por diversas y edificios de las calles de Sintra, Portugal. "Ustedes me dijeron por las historias que querían ver más del viaje y ¡aquí les va este carrusel!", escribió López para acompañar las fotografías que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Seguimos por Europa viviendo y ¡conociendo el mundo! Así va nuestro Julio ¿y el de ustedes?". Las reacciones de los internautas ante este momento de recreación de la actriz no se hicieron esperar. "Que fotos tan lindas, gracias por mostrarnos esos países tan hermosos"; "Que fotos tan bellaaaas; sigue pasándola bien y comparte con tus seguidores"; "Adamari López tienes q hacer un vieje con tus fans.. yo me apunto.. yo gozo tus vacaciones. Son históricos; eso es muy bueno para Alaïa"; "Disfrutando las fotos hermosas nos sentimos en ¡¡esa aventura!!", y "Disfruta hermosa siempre al máximooo… junto a tu pequeña Alaïa", fueron algunos comentarios. Adamari López Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y los mensajes continuaron. "Sintra, los hermosos castillos. Tanta historia"; "Que alegría que disfrutes mucho, llévame contigo así sea para llevar las maletas"; "Que bien y más aún si es compañía de amigos"; "Que disfrutes mucho Adamari", y "Bella disfruta Europa; es una linda experiencia para conocer y disfrutar. Hace una semana llegué de Francia y aunque más me gusto Italia", agregaron. Sin duda Adamari López, Alaïa y sus amigos, están disfrutando de unas espléndidas vacaciones.

