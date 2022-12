Adamari López comparte su secreto para ser feliz, ¡y sus seguidores están de acuerdo! Adamari López no tiene una mejor fórmula para la felicidad que preparar las maletas e irse de viaje, ya sea acompañada de amigos, colegas o su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López tiene muchos secretos para hacerle frente a la tristeza y la rutina, y quiso compartir uno de ellos con sus seguidores. ¿Qué es lo que hace la presentadora de Hoy día para aliviar los pesares del alma? ¡Pues viajar! Adamari no tiene una mejor fórmula que preparar las maletas y emprender un viaje, ya sea acompañada de amigos, colegas o la familia. Así lo confesó en una de sus últimas publicaciones de Instagram: "¡Éste es uno de mis secretos para ser Feliz! ¿A quién se le antoja y en dónde?", dijo la boricua. Seguidamente compartió un video con imágenes de varios de los lugares a los que ha ido, con una voz de fondo que dice: "Hay que viajar porque fumar mata, tomar embriaga y amar duele". Muchos de sus seguidores estuvieron de acuerdo en que viajar es una de las mejores soluciones para los malos ratos. "Así mismo es Ada tiene toda la razón"; " yo tengo una lista interminable. He viajado muy poco"; "Ada disfrutas que tú trabajas mucho", le dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López No sabemos cuál será el próximo destino de la mamá de Alaïa, pero lo cierto es que este año la presentadora ha hecho increíbles viajes, como el que del pasado octubre a Turquía, donde se le vio visitando, entre otros lugares, el mercado de las especias, la basílica Cinterna, la mezquita de Hagia Sophia En verano, la vismo disfrutar de un tour por varias ciudades de Europa, donde la pasó también a lo grande acompañada de amigos y familiares. ¿Qué esperas tú para irte de viaje?

