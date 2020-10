Close

"No pensé que se atreverían": Adamari López se venga de Toni Costa Madre e hija se aliaron para hacer pagar al bailarín una fechoría cometida en el pasado. Tienes que ver la reacción de Toni. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay una familia que constantemente nos está regalando momentos únicos a través de las redes sociales esa es la conformada por Adamari López, Toni Costa y su hija Alaïa. El último ha sido la divertida broma a modo de venganza que le gastaron la copresentadora puertorriqueña y su primogénita al bailarín español al lograr tirarlo a la piscina con ropa. "Y como a Toni le encanta hacerme bromas le pedí a Alaïa que fuera mi cómplice en esta ocasión", escribió la copresentadora de Un nuevo día (Telemundo) junto al vídeo en el que podemos ver cómo madre e hija se alían para finalmente lograr su cometido. "Mientras me preocupaba por tener todo en su lugar yo sí decía que Adamari y Alaïa estaban tramando algo, pero no pensé que se atreverían", comentó el bailarín tras ser víctima de la broma de las dos mujeres más importantes de su vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo veía venir, pero digo: 'No creo que me quieran tirar si estoy vestido'. Imagino que ha sido por aquella venganza de aquella vez que te tiré", agregó el también instructor de Zumba. El bailarín no iba mal encaminado. La que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor terminó confesando el motivo de su travesura. Image zoom Adamari López se venga de Toni Costa Facebook Adamari López "Claro, después que tú me tiraste a mí con peinado y maquillaje y ya que Alaïa me hizo entrar a mí con peinado y maquillaje nos pusimos de acuerdo Alaïa y yo y se lo hicimos a papi", reveló. "Consejo: ellas siempre tienen un as bajo la manda, siempre, nunca bajen la guardia", recomendó Toni. La simpática escena no pudo terminar de mejor forma que con Adamari y Toni dándose un apasionado beso dentro de la piscina ante la atenta mirada del fruto de su amor.

