Close

Adamari López se vacuna contra la covid-19: “Era lo correcto” La carismática conductora y actriz puertorriqueña contó que por recomendaciones de su doctor pidió su cita para ponerse la primera dosis y narra cómo se sintió después. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Debido a sus historial médico y complicaciones de salud, Adamari López siguió las recomendaciones de su médico y decidió vacunarse contra la covid-19 este pasado fin de semana. Durante una conversación con su compañero Nacho Lozano en el programa de televisión Hoy día (Telemundo), la presentadora de televisión mostró un video con imágenes del momento en que se puso la primera dosis en un centro de vacunación en Miami. "¡Qué rápido! Tienes buenas manos. Fue rapidito, no duele nada y de momento no siento nada obviamente", se le escucha decir a López en el clip a los pocos segundos de que la auxiliar le pusiera la inyección. "Este viernes me toca la segunda dosis de la vacuna, fue superrapidito. No tuve grandes reacciones que no fuera como la que ha dicho yo creo que todo el mundo: dolor en el brazo por un solo día y tuve sueño al día siguiente. Me sentía como cansada", explicó. López dijo que el proceso para concretar su cita fue fácil y que para ella no era importante el laboratorio clínico que desarrolló la vacuna, sino más bien el hecho de cuidar su salud y a los demás. "Yo no sabía ni si quiera cuál de las vacunas me iba a poner. Yo simplemente quería vacunarme, estaba segura de que era lo correcto para hacer y sin dudarlo apreté el botón cuando se me solicitó para que pudiera tomar una cita. Ahí fui, 20 minutitos desde que llegué hasta que salí y después me he sentido superbien", agregó. Image zoom Credit: Photo by Alexander Tamargo/Getty Images En cuanto a las personas que aún están considerando no vacunarse, la actriz puertorriqueña de 49 años opinó que hacerlo es la mejor forma de erradicar la pandemia que afecta al mundo y contribuir de alguna forma a reducir el número de contagios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si vamos a viajar, ir a Brasil, o cualquier otro país que necesita que uno se ponga una vacuna y simplemente por el hecho de hacer el viaje nos ponemos una cosa que ni sabemos lo que es, ¿cómo no vamos a decidir vacunarnos para evitar que más gente se siga muriendo o la pandemia se siga propagando?", se preguntó. Cabe resaltar que la esposa de Toni Costa es sobreviviente de cáncer y hace tres años, su vida volvió a estar en peligro cuando un caso de influenza derivó en una neumonía que la tuvo casi un mes internada en un hospital.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Adamari López se vacuna contra la covid-19: “Era lo correcto”

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.