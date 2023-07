Adamari López: "Me voy a Europa por mucho tiempo" "Es la primera vez que hago un viaje tan largo porque cuando estaba trabajando tenía como mucho nada más que dos semanas de vacaciones", explicó este martes la conductora y actriz puertorriqueña a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López Las famosas vacaciones de verano a Europa de Adamari López ya llegaron. Como sucede desde hace ya varios años, la conductora y actriz puertorriqueña eligió el continente europeo para seguir construyendo memorias junto a su hija y su inseparable grupo de amigos. "Ustedes saben que me encanta viajar… Como todos los veranos trato de planificar un viaje en donde pueda compartir con familia o con amigos o con ambos. El año pasado hicimos un viaje por Italia que fue increíble y lo disfrutamos mucho. Éramos como 17 personas, incluidos mis hermanos, mis mejores amigos, Alaïa. Y este año vamos a volver a hacer uno, pero esta vez nos vamos a ir a lugares que yo no he conocido antes y alguno que otro que he visitado pero que hace tanto tiempo que quiero refrescar la memoria y sobre todo seguir mostrándole un poquito del mundo a Alaïa y que ella tenga esas memorias de cuando mamá la llevaba a viajar", comenzó compartiendo a través de un video que publicó este martes desde su página de Facebook. Este año, a diferencia de los anteriores, la duración del viaje será más extensa debido a que no tiene compromisos de trabajo. Adamari López Adamari López en Portugal | Credit: Instagram Adamari López "Nos vamos a ir a Portugal, a Francia, Suiza, Alemania, Edimburgo y Londres. Vamos a tener un viaje de tres semanas. Es la primera vez también que hago un viaje tan largo porque pues cuando estaba trabajando tenía como mucho nada más que dos semanas de vacaciones", explicó. Adamari López Adamari López en Portugal | Credit: Instagram Adamari López La que fuera actriz de exitosas telenovelas como Amigas y rivales, Bajo las riendas del amor y Alma de hierro, entre otras, detalló el itinerario del viaje, que tiene como primer destino Portugal, donde ya se encuentra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "De Lisboa nosotros vamos a Oporto y de ahí vamos a agarrar un avión hasta Francia, pero después ese trayecto de Francia a Suiza lo vamos a hacer en tren. En Suiza vamos a agarrar carro porque queremos visitar diferentes ciudades. Después de ahí en tren nos vamos hasta Alemania. En Alemania no estamos seguros de si queremos agarrar o no carro porque, por ejemplo, queremos visitar diferentes lugares y a veces el tren nos deja en una estación un poquito más alejada del sitio de donde queremos ir y de ahí tendríamos que agarrar un carro, entonces a lo mejor para la cantidad de personas que somos nos sale más económico agarrar un carro. De ahí nos vamos a Edimburgo, que nos vamos también en tren, y de Edimburgo a Londres nos vamos en avión", detalló la presentadora de 52 años. ¡Felices vacaciones Adamari!

