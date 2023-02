Adamari López se topa con unas fotos muy conmovedoras revisando los recuerdos que guardaba en México La conductora mandó a traer "hace un tiempo" las pertenencias que aún guardaba en un storage en México. Al comenzar a revisar las cajas, se topó con unos recuerdos muy conmovedores: las primeras fotos que se tomó cuando se rapó el pelo por el cáncer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir México se convirtió durante muchos años en el hogar de Adamari López. Allí participó en exitosas telenovelas que la dieron a conocer a nivel internacional como Amigas y rivales y Alma de hierro. La carismática conductora y actriz puertorriqueña, quien cuenta con 8 millones de seguidores solo en Instagram, se mudó luego a Estados Unidos, donde reside actualmente, pero muchas de sus pertenencias y recuerdos quedaron almacenados en un storage en México. Hace un tiempo, la copresentadora del programa Hoy Día (Telemundo) se trajo varias de esas pertenencias que mantenía guardadas en cajas en México y ahora se ha puesto a revisarlas. "Hace un tiempo atrás había traído un montón de cosas que tenía en el storage de México y no me había puesto a revisar cosa por cosa de lo que tenía y estaba como muy apegada a todas esas cosas que ni sabía lo que eran pero que había guardado por muchísimos años y que había decidido traerme hacia los Estados Unidos", contó Adamari a través de un video que compartió este martes por medio de su página de Facebook. Adamari López Credit: Facebook Adamari López "Aprovechando que me hicieron los clósets quiero guardar algunas cosas, pero no quiero guardarlo todo. Me cuesta mucho decidir qué se queda y qué se va porque pues el apache emocional es mucho más grande y a veces no sé a qué decir que no, pero también sé que es momento de mover energía, de dejar salir cosas y de no guardar tantas cosas porque entonces al final tengo un espacio lleno de cosas guardadas que realmente tampoco voy a estar viendo. Y se me ha hecho bastante difícil", compartió la estrella de Telemundo. Adamari López Credit: Facebook Adamari López Entre los recuerdos que fueron apareciendo en las diferentes cajas, Adamari se topó con unas fotografías muy conmovedoras y especiales para ella: las primeras que se tomó con el pelo rapado luego de comenzar con su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de seno que sufrió. Adamari López Credit: Facebook Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari López Credit: Facebook Adamari López "Yo sin pelo, miren de estas cosas casi no tengo fotos", comentó la presentadora al verlas. "Veo aquí fotos de cuando no tenía pelito, ese primer recorte quizás que me hice para cuando me habían hecho la quimioterapia y se me había empezado a caer el pelo, fotos superviejas…". "¡Qué increíble y conmovedores son los recuerdos!", reconoció la conductora de 51 años.

