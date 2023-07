Adamari López se sincera sobre sus días sin su hija Alaïa: "La extraño muchísimo" La princesa de la conductora puertorriqueña se fue con su papá de vacaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Toni Costa y Alaïa; Adamari López | Credit: Instagram; Facebook Las rutinas de Adamari López han cambiado notablemente desde que hace dos años se separara del padre de su hija. Acostumbrada a tener a su princesa las 24 horas del día en casa, la carismática conductora y actriz puertorriqueña ahora tiene que dividir ese tiempo con su ex, lo que la lleva a pasar periodos de tiempo sin la pequeña, como ocurre ahora que Alaïa se encuentra de vacaciones en España con su papá. La exconductora del programa matutino de Telemundo Hoy Día se sinceró al respecto a través de un video que compartió recientemente desde su página de Facebook, donde cuenta con más de 8 millones de seguidores. "Tengo que dejarles saber que la extraño. Ustedes saben que ella está de vacaciones y que mucha gente me ha escrito en las redes sociales, unas agradeciendo porque pues ella está pasando tiempo con su papá y otras preguntando que si es que se va a mudar con él, que si ya no va a vivir [conmigo], que yo fui a Puerto Rico, que la dejé… Creo que es tan importante que Alaïa pase tiempo de calidad con su papá y que comparta con él unas experiencias maravillosas", comenzó compartiendo la que fuera villana de exitosas telenovelas. La presentadora de 52 años reconoció que la dinámica que tiene Alaïa con su papá es diferente a la que tiene con ella y ambas son igual de importantes para su bienestar emocional. Adamari López Credit: Facebook Adamari López "Yo pienso que Alaïa comparte de una manera con él y comparte de otra manera conmigo. Papá es superdivertido, la deja hacer muchísimas cosas, le da muchísima seguridad en ella misma y sobre todo en las cosas que son de deporte, de vida como activa Toni la impulsa mucho y le da como esa fortaleza que ella necesita para creer que ella puede lograr lo que ella quiera, y eso a mí me encanta. Yo creo que en otro aspecto le doy quizás también seguridad emocional, nuestra dinámica, aunque nos divertimos muchísimo y hacemos muchas cosas juntas, es una estructura diferente la que ella tiene conmigo y la que tiene con papá y creo que eso la va a hacer una niña más fuerte, más independiente, más estable, más feliz", aseveró la también influencer. Adamari López Adamari López | Credit: Facebook Adamari López Pero, ¿qué hace Adamari cuando su hija está con Toni? "A mí me encanta estar con Alaïa y mi tiempo con ella me parece espectacular y me cuesta mucho ya después de haberla tenido a ella como que dedicarme solo tiempo para mí", se sinceró. "Como ella no estaba y se fue con papá yo me fui a pasar tiempo con mi familia, me fui a compartir con mis hermanos, a celebrar el cumpleaños de mi hermano Adalberto, fui también con mis amigas a Puerto Rico…". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora siempre está pendiente de "esa llamadita que hace Alaïa para dejarme saber que está bien". "Gracias a Dios también Toni pone muchas cosas en las redes sociales, así que veo muchas de las actividades que ella hace y eso me tranquiliza mucho porque tengo la oportunidad de verla y ver cuánto lo está disfrutando y cuánto se está divirtiendo", comentó.

