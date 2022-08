Adamari López: "Me separé [de Toni] enamorada" A un año de su separación, la conductora puertorriqueña abrió como nunca su corazón en el programa Noches de Luz: "Había cosas que no estaban bien y tampoco las podía dejar pasar". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari Toni Costa y Adamari López en 2019; Adamari López en el presente | Credit: Mezcalent; Noches de Luz En mayo de 2021, Adamari López anunciaba el fin de su historia de amor con Toni Costa tras una década juntos y una hija en común. Aunque hoy, un año después, no se arrepiente de la decisión que tomó en su día, "no quiere decir que no haya dolido". Así lo reconoció la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Amigas y rivales en una reciente entrevista para la edición internacional de los 'Cuerpos hot' 2022 del programa de televisión Noches de Luz de Luz García. "Yo tomé una decisión cuando tomé la decisión muy consciente de que era algo que tenía que pasar, sin importar la parte externa o la parte pública. Evidentemente algo no estaba funcionando y había que tomar una acción. No me arrepiento de la decisión que tomé, pero no quiere decir que no haya dolido tampoco. Fue un proceso difícil", reconoció la conductora puertorriqueña, quien llegó a preguntarse si "estaba haciendo algo que le pudiese afectar" a su hija, "pero a la misma vez [estaba] siendo fiel a lo que estaba sintiendo que no estaba correcto". "Fue un momento complicado y duró un tiempo, no fue fácil solo por tomar la decisión". Adamari, quien está a punto de superar los 8 millones de seguidores en la red social Instagram, abrió como nunca su corazón y confesó que se separó de Toni estando enamorada. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Se separó enamorada "Claro que me separé enamorada", se sinceró la copresentadora del programa matutino hoy Día (Telemundo). "Yo veía mi vida con el papá de mi hija. No era algo que hubiese querido que pasara, pero había cosas que no estaban bien y tampoco las podía dejar pasar". ¿No va a contar la razón? Respecto al motivo de la separación, la presentadora dejó claro que por el bienestar de su hija nunca va a revelar públicamente "nada de lo que haya podido ser parte de esa ruptura". "Nosotros lo sabemos y lo más importante es que tenemos una niña en común a la que yo entiendo que ninguno de los dos queremos afectar. Ella no se merece que hablemos nada de lo que haya podido ser parte de esa ruptura. Lo que a ella le interesa es saber que nosotros somos unos papás que estamos pendientes de ella", declaró la presentadora de 51 años. Adamari Adamari López y Toni Costa en 2019 | Credit: Mezcalent "Si en un futuro, porque yo siempre le voy a hablar con la verdad, ella quiere preguntarme y quiere saber la razón a ella se la diré o ella sola se dará cuenta", continuó, "pero ante los ojos de los demás no tengo por qué dar más explicaciones, ni aclarar ninguna de las cosas que se han dicho", aseveró Adamari, quien es uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla. ¿Cómo ha sido el proceso para Alaïa? Aunque en un inicio fue "un proceso duro para ella" porque "obviamente" era algo que "no se esperaba" y "ha habido un cambio", Adamari reconoció que su hija "ha reaccionado bien" a la separación porque "nosotros tenemos una buena comunicación y él siempre que él quiera tiene las puertas abiertas de la casa para ir a compartir con su hija, para estar con ella, para disfrutarla, para seguir apoyándola y en eso vamos a seguir siendo familia siempre". Adamari López Adamari López y su hija | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Dentro de lo duro que fue saber que papá no iba a estar en las noches con ella –porque en el diario él siempre está– creo que le ha ido bien, la he llevado a donde una psicóloga, hemos estado en pláticas los tres con la psicóloga y como ha visto que hay una relación armoniosa y que nos ve tratarnos bien y que nos ve a los dos pendientes de ella como siempre hemos estado, entonces dentro de todo ha sido un impacto porque ha habido un cambio, pero también ha entendido que los dos la amamos y que vamos a estar para ella por siempre", señaló.

