Adamari López se emociona al hablar de los sacrificios que ha tenido que hacer por el bienestar emocional de su hija "No me imaginaba [ser mamá soltera]", confesó la conductora puertorriqueña. "Luché mucho por mantener ese núcleo familiar […]. Pensaba que ahí era y que estaba todo bien". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Instagram hoy Día; Saudy TVE Adamari López ha despertado la admiración de muchos por la manera tan ejemplar en la que ha manejado públicamente su separación del padre de su hija Alaïa. La carismática conductora puertorriqueña ha puesto siempre como prioridad el bienestar emocional de la pequeña en todas las decisiones que ha tenido que tomar. Pero que la veamos tan fuerte frente a las cámaras no significa que no duela. La también actriz no pudo evitar romper a llorar en una entrevista que concedió semanas atrás a la comunicadora Sandy 'La Candela' Rivera en su Puerto Rico natal al hablar de los sacrificios que ha tenido que hacer durante este proceso precisamente por el bienestar emocional de su primogénita. "Yo por ella [hago] cualquier cosa, lo que sea para verla bien, lo que sea que le afecte me afecta 100 veces más a mí. Cómo tratar de construirle también sobre todo este paso en el que estamos viviendo para que le afecte lo menos posible, tomar decisiones que sean pensadas en que se mantenga emocionalmente estable, aún dejando cosas que puedan lastimarme o que me duelan a mí. Hay que sacrificarse mucho y vale la pena, si ella va a estar bien y si estoy logrando –ojalá que lo logre– construir para ella vale la pena", expresó justo antes de romper a llorar. "Vale la pena", dijo con el rostro envuelto en lágrimas la conductora de 50 años. Adamari López Adamari López | Credit: Saudy TVE La que fuera villana de exitosos melodramas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor reconoció que nunca en su vida se imaginó que le iba a tocar ser madre soltera. "No, no me lo imaginaba. Siempre deseé tener una familia y creo que siempre he luchado por eso, lo vi en mi casa con mi papá y con mi mamá. Mi núcleo familiar siempre fue muy lindo, como todo siempre hay sus cosas pero fue un núcleo familiar muy bonito y es lo que yo he anhelado todo el tiempo y pensando que ya había tenido un traspié y que finalmente había vuelto a encontrar una pareja y haber tenido una hija que tanto deseaba pues pensaba que ahí era y que estaba todo bien, así que sí me sorprendió", se sinceró como nunca. "Aunque luché mucho por mantener ese núcleo familiar me sorprendió la vida de una manera diferente y hoy día seguimos siendo una familia porque los dos vamos a ser siempre los papás de Alaïa, pero desde una manera distinta". Adamari López Adamari López | Credit: Saudy TVE SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora, quien tiene 7 millones de seguidores en Instagram, admitió que su "preocupación más grande" en el momento en que tomó la decisión de separarse "fue el bienestar" de su hija. "Por más doloroso que hubiese sido para mí tomar esa decisión hoy día estoy segura que fue la decisión correcta y en ese momento también sentía que era la decisión correcta y que tenía que pensar precisamente en Alaïa, no en el qué dirán, no en ninguna otra posición ni en ninguna otra persona que no fuera ella y obviamente en mí", aseveró. "Creo que el tiempo todo lo sana, el tiempo me ha dado la razón en unas cosas, quizás en otras siento que la ejecución a lo mejor pudo haber fallado –no solo de esta sino de otras cosas–, pero siempre he tratado de hacer las cosas pensando en el bienestar de todas las partes. No soy creo que una persona que hace las cosas por maldad ni por hacer daño ni sin pensarlas y han sido momentos difíciles que, sobre todo, pondero sobre todas las cosas el bienestar emocional de mi hija", dejó claro.

