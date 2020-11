Close

Adamari López se rompe al hablar de las ausencias que tendrá este año en la mesa en estas fechas tan señaladas La presentadora no pudo evitar emocionarse al hablar en su programa Un nuevo día de las ausencias que tendrá este año en la mesa por el Día de Acción de Gracias. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El Día de Acción de Gracias está cerca y Adamari López tiene muchos motivos por los que dar las gracias, empezando por seguir conversando su trabajo en este año que ha sido especialmente difícil debido a los estragos que está dejando la pandemia. "Este 2020 doy gracias por seguir con mi familia de Telemundo. Ha sido un año tan difícil en todos los aspectos que poder tener trabajo, poder hacer lo que me gusta, poder estar frente a las cámaras…", expresó recientemente la conductora puertorriqueña en el programa mañanero de la cadena de habla hispana. "Y mi constante gracias también para papá Dios desde que hace cinco año fui mamá, poder tener la bendición de ver crecer a mi hija, de tenerla, de disfrutar con ella, de educarla… Creo que ese será el gracias infinito", aseveró la también actriz. Adamari no pudo evitar emocionarse al reconocer lo mucho que le gustaría que su madre y su padre, quienes fallecieron en 2012 y 2015 respectivamente, pudieran estar acompañándola en esta fecha tan señalada, así como sus dos hermanos, quienes este año no podrán estar físicamente con ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quisiera tener a mami y papi, que no los puedo tener, pero los tendría en la mesa, van a estar ahí, y a mis hermanos que tampoco van a estar físicamente, están en Puerto Rico, pero ellos serían como mi ideal de tenerlos en la mesa", dijo entre lágrimas. "Si pudiera agradecerles, les agradecería a papi y a mami por haber sido unos papás maravillosos que nos llenaron de mucho amor, nos hicieron unos hermanos muy unidos y nos hicieron ser buenas personas". La mamá de Alaïa, que tiene cinco millones de seguidores en Instagram, también señaló que noviembre siempre ha sido un mes muy especial para ella por muchos motivos. "En el mes de noviembre me recuperé del cáncer –fue una de mis últimas quimioterapias–, en el mes de febrero salí del hospital después de que hace dos años estuve con influenza y me vi muy malita, en el mes de noviembre cumple mi mamá y mi papá, cumple mi sobrina-nieta. Hay mucha gente que es especial para mí, hay muchas cosas que pasan durante este mes, que para mí es un mes de agradecer la vida, las oportunidades, el trabajo, mi hija…", compartió.

