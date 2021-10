¡Adamari López se roba el show emulando el sexy look y baile de Jennifer López! ¡Cuidado Jen que te salió competencia! La conductora arrasó con esta actuación imitando a JLo en Hoy día. La chaparrita derrochó sensualidad, garra ¡y mucho sabor! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando uno cree que ya lo ha visto casi todo de Adamari López, entonces llega ella y te sorprende como nunca. Eso es exactamente lo que ha pasado esta mañana en su programa Hoy día. Ocurría en una divertida sección llamada La casa de los fantasmosos. En ella integrantes del equipo se meten en la piel de otros artistas reconocidos y ponen en escena sus bailes, sus cantes y su personalidad en el escenario. A Adamari le tocó esta vez, nada más y nada menos, que su tocaya de apellido, Jennifer López. El resultado a nivel físico fue espectacular con un look de lo más logrado y parecido. Pero, claramente, fue la coreografía de Cambia el paso lo que dejó a todos sin palabras. Conocida por sus movimientos sensuales y sus bailes únicos, Jennifer puede decirse sin lugar a dudas que tiene una imitadora de calidad en su compatriota. Lo que se vio en los ensayos y durante la preparación de la actuación dejó a todos fuera de juego. Vestida con un look casi idéntico al del clip de este tema grabado con Rauw Alejandro, la actriz se dispuso a darlo todo sobre la pista robándose el show de inmediato. ¡Y vaya si lo dio! Se sabía los pasos a la perfección y hasta supo darle ese toque salvaje a sus gestos. Cada una con su estilo, pero con un punto en común, la pasión boricua. Lo de bailar con ritmo lo lleva en la sangre como buena puertorriqueña y así lo demostró al ganar Mira Quién Baila hace más de una década. Ahora ejerce de jurado en Así se baila y sus argumentos denotan su pasión por esta disciplina que le llena de felicidad. En esta mañana tan divertida, Adamari supo darle el toque sexy a la vez que cómico demostrando que ella se tira a la piscina en toda aventura que se tercie. Tiene ganas de todo, de disfrutar y reírse como una niña, y eso se percibe en su sonrisa. Además de este baile, también sorprendió con otras imágenes que el programa puso a disposición de sus seguidores en las redes. En ellas la reina del flow, nunca mejor dicho, paseó por una alfombra roja de nuevo emulando uno de los modelitos de la diva del Bronx. Eso sí, sin Ben Affleck. No hizo falta. Definitivamente una puesta en escena muy lograda que hizo las delicias del público y de todos sus compañeros que no podían dejar de mirarla. ¡Enhorabuena ALo!

