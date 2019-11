Adamari López se enfrenta a uno de sus grandes miedos La presentadora puertorriqueña jamás pensó que se atrevería a hacer lo que hizo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Adamari López es, sin duda, una mujer valiente que enfrenta con gallardía los retos y dificultades que la vida le pone en frente. Lo vimos hace casi tres lustros con la ejemplar y admirable lucha que llevó a cabo contra el cáncer de seno que le fue diagnosticado en marzo de 2005 y lo volvimos a ver recién el año pasado cuando la carismática presentadora salió victoriosa de una grave influenza que la mantuvo durante meses muy delicada de salud en el hospital. Ahora, para cerrar con broche de oro la década y de paso celebrar la vida, la inolvidable villana de la exitosa telenovela Gata salvaje se ha atrevido a hacer frente a uno de sus grandes miedos: las alturas. Y lo ha hecho a lo grande: tirándose desde la tirolesa más alta y larga del mundo: “El monstruo”, que está ubicada en un parque en medio de la selva de su Puerto Rico natal. “Hace 1 año atrás por esta fecha yo estaba en el hospital en una condición delicada y hoy para cerrar la década celebrando la vida estoy en Toro Verde respirando aire puro de mi tierra y haciendo una aventura que pensé que no iba a hacer”, se sinceró la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los que conocen de cerca a Adamari saben que desde siempre le ha tenido pavor a las alturas, por lo que lanzarse desde “El Monstruo” ha sido una experiencia única para ella que jamás, en sus 48 años de vida, pensó que se fuera a atrever a llevar a cabo. “Soy supermiedosa para las alturas, pero también me gusta superar mis miedos. Un nuevo día nos retó para que hiciéramos algo que nos gustaría hacer antes de que se terminara la década y yo muy atrevida quise tirarme por la tirolesa más larga de América. Fue una experiencia inolvidable en la que puede compartir con mi familia y de paso superar esos miedos”, compartió ante sus casi 5 millones de seguidores de Instagram. En su aventura más extrema, la copresentadora de Un nuevo día (Telemundo) recorrió en total 2.5 kilómetros a una altura de 365 metros; una experiencia solo reservada para los más valientes. Advertisement EDIT POST

