¡Adamari López se estrena como youtuber con una clase privada de baile de Toni Costa! By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ha tardado un poquito más de lo esperado pero, por fin, ¡Adamari López ya tiene su propio canal de Youtube! Dicen que lo bueno se hace esperar, y así ha sido. Lo positivo es que ha tenido dos buenos consejeros y todos unos expertos en esto, sus amores Toni Costa y Alaïa. Su pareja y su hijita ya tienen su propio espacio en esta plataforma con una buena ristra de seguidores. Así que a la conductora solo le ha faltado un último empujoncito para hacerlo. En menos de un día ya tiene más de 1.600 suscriptores, ¡y esto solo acaba de empezar! "Hola, mi gente linda... Quiero darles la bienvenida a mi canal oficial de Youtube. Un espacio para que sigamos conectados con esta maravillosa familia virtual que cada día crece más", ha escrito dando la bienvenida. Si lo de tener un canal es ya una buenísima noticia, la temática con la que lo ha estrenado nos hace aún más felices. La también actriz puertorriqueña ha elegido nada menos que una clase privada de baile con su Toni del alma y nos han vuelto a enamorar con su nivel de amor y conexión. Risas, paciencia, cariño y mucho ritmo son los grandes protagonistas de esta grabación que demuestra el empeño de nuestra chaparrita por darle todo al baile y ser constante con el ejercicio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con un profesor como Toni, sin duda, todo es más fácil y divertido. "Yo disfruto mucho sus clases, así nos conocimos, nos conocimos bailando, amo verle bailar, me emociona cada vez que estoy cerquita de él", dice mientras mira picarona al sujeto al que se refiere, su futuro esposo. Image zoom Mezcalent Este es apenas el aperitivo de un canal que promete entretenernos y traer pura diversión y buenos consejos porque si viene de Adamari, solo puede ser una maravilla. ¡Estaremos pendientes!

Close Share options

Close View image ¡Adamari López se estrena como youtuber con una clase privada de baile de Toni Costa!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.