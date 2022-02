Adamari López se emociona al hablar de uno de los pilares importantes de su vida: "Hoy día no me visualizo sin sus consejos, sin su ayuda en todos los aspectos" La carismática conductora puertorriqueña mantuvo recientemente una charla muy bonita con su amiga Cynthia Torres, quien se ha convertido en su confidente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cynthia Torres Adamari López y su amiga Cynthia Torres | Credit: YouTube Adamari López Adamari López tiene varios pilares importantes en su vida, uno de ellos es su amiga Cynthia Torres, a quien conoció cuando aún estaba casada con Luis Fonsi. La carismática conductora puertorriqueña tuvo recientemente como invitada a su amiga en su canal de YouTube, donde ambas hablaron de la hermosa amistad que las une desde hace casi dos décadas. "Nos conocimos hace 17 años más o menos cuando yo estaba casada anteriormente e hicimos una amistad muy bonita que fue creciendo con el tiempo. Siempre hicimos clic y la amistad cada vez fue creciendo más y fue volviéndose con más complicidad, como mucho más cercana y hoy día no me visualizo sin sus consejos, sin sus palabras, sin su ayuda en todos los aspectos", contó la orgullosa mamá de Alaïa, quien ya supera los 7 millones de seguidores en Instagram. "Además también de que me ayuda y me asesora en la parte de seguros porque esa es su profesión y tiene una oficina en Orlando, me ayuda con todo eso", agregó. Adamari López Adamari López y su amiga Cynthia Torres años atrás | Credit: Instagram Cynthia Torres Inseparables desde entonces, la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje, Amigas y rivales y Bajo las riendas del amor no pudo evitar emocionarse al reconocer el gran apoyo que ha supuesto para ella su amistad incondicional de tantos años. "Mi mamá no está físicamente y tú has sido para mí esa mamá, esa amiga, esa hermanita que me ayuda a salir adelante, que me dice cuál es el camino que tú sugerirías –quiera yo tomarlo o no– para ayudarme a cuidar y a criar a mi hija", dijo al borde de las lágrimas. Y es que Cynthia ha estado en los momentos más felices de su vida, pero también en los más amargos y difíciles, como cuando estuvo años atrás al borde de la muerte. "Cuando yo estuve superenfermita tuvimos un grupo de personas que estuvieron ahí en el pie de la cama y titi Cynthia –como la llama cariñosamente– fue una de ellas. Ella iba a Orlando, trabajaba y hacían turnos y volvía de Orlando directamente al hospital para pasar la noche conmigo y pasar ese turno y poder cuidarme y ver que yo saliera de esa condición en la que me encontraba y así como eso ha hecho un montón de sacrificios para ver que yo esté bien", explicó Adamari, quien se encuentra felizmente soltera tras su separación del bailarín español Toni Costa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ha estado ahí para mí incondicionalmente de la mano dándome fortaleza en los momentos que he sentido debilidad y guiándome y aplaudiéndome en los momentos en que voy caminando por el camino que creemos es correcto para nosotras", agregó la conductora de 50 años.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López se emociona al hablar de uno de los pilares importantes de su vida: "Hoy día no me visualizo sin sus consejos, sin su ayuda en todos los aspectos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.