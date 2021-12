"Yo no le he hecho en ningún momento ningún mal comentario, ni a ella ni a ninguna de las concursantes. Me sorprende mucho la persona que empezó este comentario, vi también que dijo como que había hablado de más, a lo mejor el acaloramiento del momento le hizo decir cosas que no habían pasado, yo estoy tranquila, sé que no he dicho nada ni he herido ninguna susceptibilidad y que todos los comentarios que he hecho de Nadia fueron excelentes porque ese fue el trabajo que ella hizo. No he dicho absolutamente nada contrario a eso", resaltó en esta entrevista con su compañera Chiquibaby.