¡Adamari López se convierte en la mejor ayudante de Toni Costa en sus clases de zumba virtuales! Después de dar negativo al coronavirus, la conductora se convierte en la mano derecha de su esposo. ¡Menudo ritmo! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Han sido días de larga espera para Adamari López hasta conocer el resultado del test del coronavirus. Afortunadamente, salió negativo y así nos lo hizo saber feliz a través de sus redes sociales. Y para celebrarlo por todo lo alto, ¿qué tal si bailar? La co-presentadora de Un Nuevo Día se convirtió en la mejor ayudante y mano derecha de su pronto marido, Toni Costa, durante una de sus clases virtuales a sus alumnos y alumnas. Adamari se puso su ropa deportiva y siguió los pasos del coreógrafo español como una auténtica campeona, estudiante y profesor, como en los viejos tiempos. Image zoom Adamari López Image zoom La feliz pareja respeta la cuarentena desde casa y como muchos profesores, Toni se encuentra impartiendo sus clases a través de videoconferencia tal y como compartieron alegremente muchos de sus alumnos. Adamari, recuperada de su resfriado, lo dio todo y aprovechó para ejercitar y continuar con su rutina de ejercicios. Definitivamente lo bordó y, una vez más, se convirtió en la pareja de baile y de vida del español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este fue el mensaje que compartió con sus seguidores que habían estado tan preocupados por ella en los últimos días. Ahora es momento de familia y de hogar para sobrellevar juntos y con amor estos momentos convulsos que azotan el mundo. Advertisement

